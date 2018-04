S pozdějším odchodem do penze souhlasí hlavně mladí lidé

Ochota lidí oddálit odchod do penze je nejvyšší mezi mladými. Téměř polovina Čechů ve věkové skupině 18 až 24 let by s pozdějším odchodem do důchodu souhlasila, pokud by dostala kompenzaci v podobě navýšení platu.

Lidé ve středním věku o pozdější odchod do důchodu nestojí

Mezi lidmi o deset let staršími by se zvýšením příjmu nechalo k pozdějšímu odchodu do důchodu nalákat jen 35 procent dotázaných a ve věkové skupině 35 až 44 let už jen 25 procent. Od 45 let výš ochota pracovat i v důchodovém věku zase stoupá.

Ve věkové skupině 55 až 64 let se dokonce našlo nejvíc respondentů, kteří by tuto možnost uvítali i bez jakéhokoliv navýšení platu, a to celých 36 procent.

Bohatí chtějí pracovat i v důchodovém věku

Mezi muži a ženami panuje na práci v důchodovém věku velmi podobný názor. Rozdíly se nejvýrazněji projevují mezi různými příjmovými skupinami. Nejvíce respondentů, kteří plánují pracovat i v důchodovém věku, se našlo mezi lidmi s nejvyššími příjmy.

Situace v Česku je srovnatelná s německými sousedy. V ostatních evropských zemích, jako je Slovensko, Polsko, Španělsko, Francie, Itálie nebo Nizozemsko, je ochota lidí pracovat po dosažení důchodového věku vyšší než v tuzemsku.

Odmítavější postoj než Češi mají v Maďarsku, kde o práci v důchodu projevilo zájem pouze 18 procent respondentů, 30 procent pak v případě, že by došlo k nárůstu jejich platu.