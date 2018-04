S praxí v cizině pomůže Leonardo

Zájemci o účast v programu mohou uspět nejčastěji se dvěma hlavními typy projektů. Větší zájem je o projekty stáží nebo výměn, kdy je skupina českých studentů, mladých pracovníků či uchazečů o zaměstnání vysílána na několik týdnů nebo měsíců do podniků v některé členské zemi EU. Tam absolvují odbornou praxi, získávají nové znalosti a zdokonalují se v cizím jazyce. Předkladatel navrhuje, jak velkou skupinu stážistů do zahraničí vyšle, na jak dlouhou dobu, v jakém termínu a na jakou tematiku bude stáž zaměřena. Délka stáží a výměn se pohybuje od jednoho týdne do dvanácti měsíců. Například střední průmyslová škola a vyšší odborná škola z Písku vyslala na tři týdny do Německa skupinu patnácti žáků, kteří tam v dílnách řešili technologickou přípravu a montáž pneumatických kleštin. Druhým typem projektů jsou takzvané pilotní projekty, kdy skupina organizací z různých zemí společně pracuje například na učebních osnovách či jiných projektech zaměřených například na lepší uplatnění vybraných skupin lidí na trhu práce. Příkladem pilotního projektu je projekt žďárské organizace ABS WYDA, která spolu s partnerskými organizacemi z Německa a Španělska vypracovala kompletní metodiku výuky zrakově postižených osob v oboru výpočetní techniky a k tomu i příslušné učební materiály.Prvním krokem zájemce o účast v programu by měla být příprava projektu. Dále je potřeba vyplnit formulář přihlášky, který je možné vytisknout z internetové stránky Národní agentury programu. Je to asi patnáct stránek rubrik, které předkladatel vyplní, a to v případě stáží a výměn česky a u pilotních projektů anglicky. Vyplněné formuláře je pak potřeba zaslat termínu Národní agentuře programu. "Zpracovat všechny potřebné podklady nebylo úplně snadné, hodně informací jsme sehnali přes internet, pomohl nám také projektový manažer s výbornou znalostí angličtiny. Nezbytné byly i osobní schůzky se zahraničními partnery," uvádí Jana Tomášková z Republikového centra vzdělávání v Chotěboři. To se úspěšně do Leonarda zapojilo prací na softwaru, který umožňuje diagnostikovat schopnosti a zájmy mladých lidí v posledních ročnících základních škol, a tím jim usnadnit výběr povolání. Užitečné informace lze získat na internetových stránkách Národní agentury programu. Mimo jiné tu je oficiální text výzvy Evropské komise k předkládání projektů, formuláře přihlášek, příručky pro předkladatele či administrativní a finanční příručky.Pokud zájemce v programu Leonardo uspěje, má alespoň částečně vyřešeny finanční starosti. "Prakticky celou tíhu nákladů stáže nese program Leonardo da Vinci. Naše škola zajišťuje přípravu a monitorování jednotlivých projektů. Dále hradíme náklady na spojení s partnerem (internet, faxy), zdravotní pojištění studentů a jednu jízdenku do Holandska pro účastníky stáže. Při monitorující návštěvě škola platí náklady na dopravu automobilem pro tři účastníky," vysvětluje Josef Jirsa, zástupce střední školy z Rychnova nad Kněžnou, která vysílá již několik let studenty do Holandska. Přínos stáží vidí Josef Jirsa jednoznačně: "Stážisté poznávají zákonitosti vnitřního chodu organizací a zcela jinou firemní kulturu než v našich podnicích." Výrazně se podle něj zdokonalují v odborném angličtině. Ve firmách navazují se zaměstnanci neformální kontakty, poznávají způsob života a kulturu hostitelské země. "Po pěti měsících jsou schopní se orientovat v evropském pracovním prostředí," říká Josef Jirsa.