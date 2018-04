S průměrnou mzdou při žádosti o hypotéku u mnoha bank neuspějete

parametry obecného příkladu Žadatel kupuje byt za 2 miliony korun. Tento byt, jehož zástavní hodnota jsou též 2 miliony korun, dá do zástavy. Požaduje hypotéku ve výši 1,6 milionu korun, 400 tisíc korun má našetřeno. Byla zvolena pětiletá fixace úrokové sazby a splatnost hypotéky 20 let. Pro příklad jsme vybrali dva typy žadatelů:

1. žadatel - jednotlivec

Svobodný člověk, o úvěr žádá sám, zaměstnanec, nemá žádné jiné závazky, nesplácí úvěr, nevlastní kreditní kartu.



2. žadatel - tříčlenná rodina

Manželé ve věku 32 a 35 let, dítě do 10 let, oba zaměstnanci, žádné jiné závazky nemají, nesplácejí úvěr, nevlastní kreditní kartu.