S realitkou, nebo bez?

Prodej a koupě nemovitosti bývá nelehká záležitost a finančně i časově náročný obchod. Bydlení si nepořizujeme každý den, a proto poradit se s odborníky jistě není na škodu.

Někdo se zprostředkovatelům služeb chce raději vyhnout a zařídit si vše sám. Ať už jde o prodejce finančních produktů, cestovní agentury prodávající zájezdy cestovních kanceláří nebo realitní makléře. Vždy je zde určité riziko, že se bude zprostředkovatel chovat neseriozně, nebo nevybere klientovi nejlepší možné řešení s cílem získat co nejvyšší provizi.

M á smysl využívat služeb realitních kanceláří?

Velkou výhodou je právní pomoc. Realitní kanceláře většinou spolupracují s advokáty, kteří připravují kupní smlouvy a další dokumenty. Odborníci rozhodně varují před tím, aby si kupní smlouvu kupující s prodávajícím sepisovali jen tak sami mezi sebou, bez kontroly právníka. Díky svým zkušenostem s celým procesem obchodu by v realitní kanceláři měli upozornit klienta, na co si má dát pozor, aby si z nevědomosti nekoupil nemovitost, se kterou může mít v budoucnu problémy. Například by mělo být samozřejmostí před nákupem si nemovitost dostatečně prověřit, například zda není zatížena zástavním právem věcným břemenem , zda nemá skryté vady, zda je majitelem skutečně ten, kdo ji chce prodat. Petr Vosmík z RK CENTA k tomu říká: "Prodej nebo koupě nemovitosti skýtá řadu rizik především v právní oblasti. Laik má, co se realit týče, jen poměrně malou šanci, že se vyhne všem možným nástrahám a nepřijde tak možná i o celoživotní úspory."

Každá realitní kancelář by měla být schopna poskytnout kompletní servis. Tedy kromě právní pomoci zařídit i jednání s příslušnými úřady, například katastrem nemovitostí. Realitní kanceláře také mohou přímo spolupracovat s bankami a na přání klienta vyřídit i hypotéku nebo jiný způsob financování. Za tyto služby klient platí nemalou provizi. Ta se pohybuje kolem 3% až 6% z realizované ceny a buď je vybírána od obou stran, nebo většinou od prodávajícího a zahrne se do konečné ceny, za kterou se nemovitost nabízí.

J aké jsou výhody?

Hlavním přínosem by tedy měla být minimalizace rizika, že uděláme nějakou chybu, jistota, že nebude nic důležitého opomenuto. Mělo by to ulehčit celý ne vždy jednoduchý a nezřídka i vyčerpávající proces shánění informací, jednání s úřady, právníky, neustálého sledování různých inzerátů, zkoumání a možné pochybnosti o serióznosti nabídek. Výrazná by měla být v ideálním případě úspora času, který by si samostatné jednání vyžádalo. Kromě toho by měl být obchod zrealizován rychleji než kdyby si jednotlivec hledal kupce či prodejce sám. Realitní kancelář má k dispozici množství nabídek na koupě i prodeje nemovitostí a má tak možnost většího a lepšího výběru.

Podmínkou však je, že realitní kancelář odvede svou práci dobře. Je důležité jejím službám důvěřovat. Jelikož jde o velké peníze a závažná rozhodnutí, neměl by mít klient realitní kanceláře o její kvalitě a důvěryhodnosti žádné pochybnosti. Pak je jediným správným řešením obrátit se jinam.Pokud zájemce o obchod s nemovitostí celkově službám realitních kanceláří nedůvěřuje nebo je považuje za zbytečné, měl by se rozhodně alespoň obrátit na zkušeného právníka.

J e možné se na realitku spolehnout?

Problémy jako u každého jiného obchodníka či poskytovatele služeb vzniknou jak nesolidním jednáním s klientem, tak nedostatkem odborných znalostí a zkušeností.

Bohužel v České republice narozdíl od většiny ostatních zemí Evropy není činnost realitní kanceláře určena zákonem, jak je tomu třeba právě u advokátů, notářů, daňových poradců. Realitní makléři mohou podnikat i jako fyzické osoby na živnostenský list, nemusí být pojištěni na rizika vyplývající z jejich činnosti, nemusí skládat odborné zkoušky, mít za sebou určitou praxi nebo být členy profesních sdružení. Což rozhodně není pro klienty realitních kanceláří příznivé a nedůvěra může být jednou z příčin, proč je někteří odmítají.

Jednou ze záruk, která může zájemci o prodej či nákup nemovitosti pomoci, je členství v Asociaci realitních kanceláří. Jejími členy jsou asi dvě stovky realitních kanceláří a ty jsou povinně pojištěny proti rizikům vyplývajícím z realitní činnosti. Řídí se ještě dalšími pravidly, která zvyšují ochranu klientů i samotných realitních kanceláří.

Máte osobní zkušenost s nějakou realitní kanceláří? Jak jste s jejími službami spokojeni? S jakými problémy jste se setkali? Doporučovali byste ostatním, aby se při prodeji nebo nákupu nemovitosti obrátili na realitní kancelář?