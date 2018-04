S realitkou, nebo na vlastní pěst?

Koupě či prodej nemovitosti je velmi složitý proces a pokud není dotyčný zrovna realitním expertem, stojí ho uskutečnění takové transakce mnoho času a nervů. Navíc se může dopustit mnoha chyb, které znamenají v této oblasti téměř vždy velké finanční ztráty a lze je jen velmi obtížně odstranit. Na druhou stranu nemusí ani využití služeb odborné realitní kanceláře vždy znamenat bezproblémový průběh obchodu. K oprávnění provozovat realitní činnost totiž dnes stačí zájemcům pouze živnostenský list, který je vydán na základě žádosti a čistého výpisu z trestního rejstříku. Mezi několika tisíci oprávněných se tak logicky najdou i nesolidní jedinci – nejsou tak dávno doby, kdy bylo možné setkat se s provizemi nesolidních realitních kanceláří v řádu dvaceti i třiceti procent.

Výhodou využití služeb solidní realitní kanceláře je bezesporu zkušenost jejích pracovníků s daným oborem činnosti. Zkušený pracovník by měl být schopen správně ohodnotit nemovitost a zajistit veškeré potřebné právní podklady (tedy například znalecký posudek, výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy, kupní smlouvy a další notářské a právní služby). Samozřejmou výhodou je možnost porovnat nabídku s ostatními nabídkami dané realitní kanceláře.

U případných kupujících je výhodou projednání základních možností úvěrového Kolik si účtují realitní kanceláře za své služby? Prodej nemovitosti 3 až 6 procent z prodejní ceny Pronájem nemovitosti 1 až 3 měsíční nájmy Koupě z nabídky RK zdarma Koupě - vyhledávání na zakázku do pěti procent z kupní ceny Zdroj: Realitní kanceláře financování nemovitosti, i když se zde často vyplatí využít raději služeb úvěrových specialistů (nezávislí hypoteční makléři, specialisté na stavební spoření). V případě prodeje nemovitosti by měla realitní kancelář zajistit dostatečné inzerování dané nemovitosti a průběžně informovat klienta o aktuálním stavu. V neposlední řadě je úkolem realitní kanceláře také zajištění podpisu smluvní dokumentace, úschovy a pozdějšího vyplacení kupní ceny.

Za všechny uvedené služby by neměla realitní kancelář naúčtovat prodávajícímu provizi vyšší než tři až šest procent z prodejní ceny nemovitosti. U pronájmů se pohybuje odměna realitní kanceláře v rozmezí jednoho až tří měsíčních nájmů. V žádném případě by neměl prodávající či pronajímatel přistoupit na požadavky kanceláří na úhradu provizí a nákladů i v případě, že se nemovitost nepodaří prodat či pronajmout. Pro kupujícího či nájemce by měly být služby kanceláře bezplatné v případě, že si vyberou nemovitost z nabídky kanceláře. V případě aktivního vyhledávání nemovitosti „na míru“ by poplatek měl být nižší než výše uvedené provize za prodej či pronájem. Vyšší provize u standardních obchodů svědčí o nesolidnosti a nekalých úmyslech realitní kanceláře.

Jak ovšem solidní realitní kancelář na trhu najít? Při jejich počtu to není zdaleka lehký úkol. Velmi užitečné je alespoň obejít v daném regionu více kanceláří a jejich nabídky a celkový dojem vzájemně porovnat. Vyhnout bychom se raději měli kancelářím, které provozuje jeden držitel živnostenského oprávnění ve svém bytu a kromě realitní činnosti se zabývá ještě několika dalšími obory podnikání. Určitým vodítkem by mohlo být také členství v Asociaci realitních kanceláří České republiky, i když ani to samozřejmě nezajistí stoprocentní solidnost kanceláře. Velmi užitečným pomocníkem je dobré doporučení lidí, kteří již služeb dané kanceláře využili.

Před podpisem smlouvy o zastupování je dobré ji podrobně prostudovat a při sebemenších pochybnostech smlouvu nepodepisovat. Měla by obsahovat mimo jiných náležitostí i zcela konkrétní popis činností, které je kancelář povinna pro klienta zajistit, výši odměny kanceláře a způsob její úhrady. Důležité je rovněž ujednání, zda se jedná o výhradní zastupování, nebo zda může klient se zajištěním prodeje oslovit i jiné realitní kanceláře.