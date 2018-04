S refinancováním opatrně, druhé překlopení hypotéky ruší daňové úlevy

Základ daně z příjmů je možné snížit o zaplacené úroky z úvěru na bydlení, a to až do výše 300 tisíc korun ročně. Zákon o daních z příjmů ale přesně vypočítává, co se mezi hypoteční úvěry a úvěry poskytnuté na financování bytových potřeb počítá.

bytové potřeby jsou: a) výstavba bytového domu, rodinného domu, b) koupě pozemku, pokud na něm bude do 4 let zahájena výstavba bytového nebo rodinného domu, nebo koupě pozemku v souvislosti s koupí bytového nebo rodinného domu, c) koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu, d) splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu, e) údržba a změna stavby bytového nebo rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví a bytů v nájmu nebo v užívání, f) vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců, je-li předmětem vypořádání byt, rodinný nebo bytový dům, g) úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti v souvislosti s převodem práva nájmu, h) splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g).



Zkráceno, podrobné znění §15, odst. 3a)-h) Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

Háček refinancování je skryt pod bodem h) "splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g)". V praxi to znamená, že pokud budete refinancovat úvěr použitý na bytové potřeby, můžete si zaplacené úroky z tohoto refinancujícího úvěru až do výše 300 tisíc korun odečíst od základu daně.

Budete-li ovšem refinancovat podruhé, refinancujete vlastně hypoteční úvěr, který jste použili na refinancování hypotéky na bytové účely a tím pádem nesplníte podmínku uvedenou ve zmíněném bodu h). Tato skutečnost má za následek, že u druhého refinancování ztrácíte možnost odečíst si zaplacené úroky od základu daně.





slovo odborníka "Podle platného zákona o daních z příjmů lze uplatnit úroky z úvěru nebo půjčky, pouze pokud byla použita na financování bytové potřeby uvedené v písm. a) až g) §15 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Úroky z úvěru použité na splacení úvěru, kterým bylo refinancováno splacení původního úvěru, již odečitatelné nejsou. To znamená, že je možno uplatnit odpočet úroků při prvním refinancování. Druhé a další refinancování je možné, ale zde již není možno si úroky odečíst."



Radek Ležatka, oddělení komunikace Ministerstva financí České republiky

Dobře počítejte

Pro rozhodování, zda se vyplatí jít do druhého přeúvěrování, stačí jednoduchý příklad. Z úrokové sazby, kterou vám budou v bance nabízet, si spočítejte 15 % a výsledek od sazby odečtěte. Výsledek ukáže, od jaké výše nové sazby se změna vyplatí.



Například: pokud by vám v bance nabízeli úrokovou sazbu shodnou se současnou průměrnou úrokovou sazbou 5,54 procenta, je daňová úspora 0,831 procentního bodu. Aby se vám vyplatilo druhé refinancování hypotéky (kdy již nebudete moci daňový odečet uplatnit), museli by vám v bance nabídnout alespoň 4,709 %.

Změny se nechystají

Stalo se téměř pravidlem, že mateřské banky svým stávajícím klientům nabídnou vyšší úrokovou sazbu než novým. Mnozí lidé tak refinancování a přechod k jiné bance vnímají jako jedinou možnost, jak udržet své splátky pod kontrolou.



Pravidla odpočtu úroků od daňového základu se tak mohou refinancujícím zdát nespravedlivé. Podle Radka Ležatky z tiskového oddělení ministerstva financí se ale žádná změna podmínek odpočtu úroků v současnosti nepřipravuje.

letos končí fixace desítkám tisíc klientů Ke konci prvního čtvrtletí dlužili občané České republiky na hypotečních úvěrech téměř 428 miliard korun. Mezi nimi je odhadem zhruba 40 tisíc těch, kterým letos končí fixace na tři a pět let.

Refinancování hypotéky překlenovacím úvěrem

Do podobné situace se můžete dostat, rozhodnete-li se refinancovat hypotéku překlenovacím úvěrem od stavební spořitelny. Pokud hypotéku tímto úvěrem splatíte, jste vlastně v situaci, kdy refinancujete poprvé. Nárok na odečet úroků od daňového základu máte. Problém však nastane v okamžiku překlopení překlenovacího úvěru na řádný úvěr, tehdy již nárok na daňové úlevy ztrácíte.