S tykáním buďte opatrní, může vám být na škodu

Odmítnout tykání není neslušné. Jen je to třeba provést taktně. Například: "Nezlobte se, ale raději bych zůstal u vykání, jsem na to zvyklý." Nebo "…lépe se mi tak s partnery komunikuje." Ten, kdo vám tykání nabídl, by s tím měl počítat a vaši reakci bez mrknutí oka přijmout.