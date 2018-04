S úklidem chodníku před svým domem neotálejte, mohlo by vás to přijít draho

Odpovědnost nese vlastník nemovitosti

Po obecním chodníku před vaším domem se prochází chodec a na neodklizeném sněhu uklouzne a zlomí si nohu. Kdo bude odpovědný za vzniklou škodu? A kdo bude případně hradit náklady za ušlý zisk poškozeného po dobu, kdy nemohl docházet do zaměstnání?

I když se to zdá nelogické, budete to vy jako vlastník nemovitosti. I přesto, že v české zákonné úpravě neexistuje paragraf, který by vlastníkům přímo ukládal povinnost o chodník pečovat. Na druhou stranu však existuje zákonná norma, která říká, že odpovědný za škody vzniklé na přilehlém chodníku je vlastník nemovitosti.

co říká zákon "Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit." (Zákon č. 13/1997 Sb. o veřejných komunikacích, konkrétně 4. odstavec paragrafu č. 27.)

Zákon o pozemních komunikacích zároveň zmocňuje obce, aby stanovily nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Uvedené ustanovení se samozřejmě netýká pouze neodklizeného chodníku, ale také například pádu uvolněných součástí domu, námrazy ze střechy apod. Přičemž se může jednat jak o škody na zdraví, tak na majetku (zaparkovaných aut).

Vlastníci nemovitostí se bouří

Není divu, že podobná formulace je ze strany vlastníků nemovitostí velmi často kritizována. Vlastníci například nechápou, proč by měli mít zodpovědnost za škody, které vznikly na veřejném majetku, proč by se měli o chodníky starat, když v jiném případě za jeho dočasné využití musí platit (oprava domu a stavba lešení na chodníku – veřejné komunikaci).



Nejasnosti panují rovněž v tom, jak o komunikaci pečovat například v případě vytrvalého sněžení, kdy není v silách vlastníka "závady na schůdnosti" permanentně odstraňovat.

Nejen na základě uvedených výhrad podal v prosinci loňského roku Senát České republiky návrh na změnu zákona o pozemních komunikacích, resp. úplné vypuštění odstavce č. 4 § 27 a přenesení zodpovědnosti za škody na vlastníka pozemku.



Více si přečtěte na Hypoindex.cz