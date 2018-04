S výdaji na děti pomůže i stát. Musíte si ale zažádat

Porodné – za každé narozené dítě dostane matka 13 000 korun, Je to jednorázový příspěvek, který je možné využít třeba na pořízení základní výbavy a kočárku. Nárok na porodné však nemá jen matka, ale třeba i ten, kdo převezme dítě do jednoho roku do trvalé péče. Částka se násobí: na dvojčata je 26 000 korun.

Rodičovský příspěvek – o měsíční příspěvek může požádat matka nebo otec, prostě ten rodič, který se osobně a celodenně stará o nejmladší dítě v rodině.

Částka není pevně daná pro všechny, záleží na tom, jak dlouho budete s dítětem "doma". U rychlejší varianty je měsíční dávka 11 400 korun do dvou let věku dítěte, u klasické 7 600 korun měsíčně až do tří let dítěte a u pomalejší varianty dostane rodič každý měsíc 7 600 korun do 21 měsíců věku dítěte a potom 3 800 korun až do jeho čtyř let. Nejpomalejší varianta je jediná, kdy stačí o příspěvek pouze požádat, není třeba mít určitou výši příjmu před nástupem na mateřskou a platit nemocenskou.

Kdo nemá nárok na "mateřskou", žádá o rodičovský příspěvek hned po porodu, ostatní žádají do doby, než je dítěti pět měsíců. Na dlouhodobě zdravotně postižené dítě dostávají rodiče příspěvek 7 600 korun až do jeho sedmi let, bez ohledu na zvolenou variantu.

Přídavek na dítě – vyplácí se měsíčně, jeho výše závisí na stáří dítěte a nárok na něj mají jen rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima (například rodina s jedním šestiletým dítětem a příjmem do 16 992 korun). Příjmy se dokládají zpětně. Dnes budete prokazovat příjmy za rok 2008. Měsíční dávka se liší podle věku dítěte: do 6 let 500 korun 6 až 15 let 610 korun 15 až 26 let 700 korun.

Sociální příplatek – jsou to peníze od státu pro ty rodiny, které pečují o dítě a mají příjem do dvojnásobku životního minima. Jeho výše závisí na věku dítěte a velikosti příjmů rodiny (od 320 do 1 125 korun měsíčně).