S životním pojištěním se dá ušetřit na daních

Zaměstnavatel má možnost snížit si svůj daňový základ nejvýše o osm tisíc korun ročně za každého zaměstnance, kterému přispívá na soukromé životní pojištění. Daňově zvýhodněny jsou pojistné smlouvy se spořivou složkou - jde tedy o kapitálové životní pojištění, pojištění pro případ dožití nebo důchodové pojištění. Aby si člověk mohl snížit daňový základ, musí však stanovit zákonem stanovené podmínky - minimální pojistná doba, na kterou musí být pojistka sjednána, je pět let, respektive výplata pojistného plnění musí být v pojistné smlouvě sjednána nejdříve po uplynutí 60 měsíců a současně musí pojištěný dosáhnout věku 60 let.

Ne každou životní pojistku však lze z daní odečíst - řada z nich totiž nemusí podmínkám zákona vyhovovat. Kromě toho i riziková připojištění, například úraz, závažné choroby či invalidita, není možné zahrnout do odpočtu.

Kolik se dá ročně ušetřit na daních hrubý měsíční příjem měsíční platba pojistného 300 500 700 1 000 10 000 540 900 1 260 1 800 15 000 720 1 200 1 680 2 400 20 000 720 1 200 1 680 2 400 25 000 900 1 500 2 100 3 000 30 000 900 1 500 2 100 3 000 40 000 1 152 1 920 2 688 3 840

Poznámka: výpočet je proveden pro daňového poplatníka, který neuplatňuje odpočty na děti, případně na manželku