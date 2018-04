Už vás práce nebaví jako dřív? Zkuste požádat o sabatikl

Petr Lacina má svou práci rád, baví ho a neměnil by ji. Pracuje v mezinárodní korporaci na vysoké manažerské pozici. Přesto poslední roky stále více toužil vrátit se do let, kdy měl víc času a trénoval dětské fotbalové mužstvo. Jednoho dne se odhodlal a řekl o svém snu personální ředitelce firmy. Čekalo ho překvapení: zaměstnavatel mu nabídl rok neplaceného volna s garancí udržení jeho původní pozice.

„Takový přístup jsem nečekal. V první chvíli jsem si říkal, že jsem to asi přepískl, a že mi za pár měsíců pošlou zprávu, že už o mě nemají zájem,“ vzpomíná Petr Lacina. To se ale nestalo. „Během toho roku jsem si dodělal II. trenérskou třídu, pomohl klubu s účetnictvím, vytvořil s rodiči malých kluků nový fanklub, staral jsem se o facebookové stránky a dokonce se mi podařilo získat pro klub nového sponzora na další tři roky,“ vyjmenovává Petr Lacina. Ač za ten rok Petr utratil značnou část svých úspor, svého rozhodnutí a zkušenosti nelituje. Do práce se vrátil s novým elánem a nápady.

Sabatikl tvůrčí volno je: placené nebo neplacené volno poskytované vysokými školami učitelům k vědecké práci, sebevzdělávání, případně na psychohygienu.

Trvá nejčastěji šest až dvanáct měsíců.

Zároveň se tak označuje volno od práce i v mimoakademickém světě.

Placené či neplacené volno nabízí svým zaměstnancům stále více firem na světě. Sabatikl se tak dostává do nabídky benefitů i v některých firmách působících v České republice. Personalisté vědí, že nábor nového seniorního zaměstnance a jeho zaškolení je po finanční i časové stránce mnohem náročnější, než časově omezené propuštění člověka, který si chce splnit nějaký krátkodobější sen nebo si jen na chvíli od práce odpočinout. Některé zdroje uvádějí, že až jednou tolik.

Sabatikl je ideální zejména pro pracovní pozice s časově ohraničenými úkoly, jako jsou například projektoví a krizoví manažeři, stavbyvedoucí, právníci, ale i zástupci top managementu firem, kde se na procesu řízení podílí více členů představenstva. Běžný je sabatikl ve svobodných firmách.

Na začátku frustrace a únava, na konci povýšení

Buďte úspěšní Nastartujte svoji profesní kariéru na jobDNES.cz. Vybírejte každý den ze žhavých pracovních nabídek.

Po absolvování vysoké školy nastoupil Tomáš Koranda do nadnárodní stavební firmy. Po několika letech se vypracoval na vrcholnou manažerskou pozici. Se svou prací ale nebyl úplně spokojen. Rozhodl se přestoupit do jiné firmy v oboru. „Místo toho, abych na nové místo přišel s elánem a čistou hlavou, pořád ve mně zůstávala jistá forma únavy a frustrace z problémů z předchozího působení,“ vzpomíná manažer na rok 2010.

Když pak dostal nabídku přejít ke konkurenci, nechtěl opakovat stejnou chybu a před vstupem do stavební firmy Hochtief CZ si vyžádal 14 měsíců volno. A dělal to, co ho zrovna bavilo. „Když jsem pak nastoupil na nové místo, byl to úplně jiný začátek. Těšil jsem se na nové projekty, kolegy a výzvy,“ vypráví Tomáš Koranda. Po necelém roce působení ve společnosti se stal výkonným ředitelem a členem představenstva. Dnes má kromě odpovědnosti za některé aktivity na českém trhu na starosti i trh slovenský.

Sabatikl nabízí zaměstnancům tyto výhody:

odpočinek

možnost absolvovat kurzy, školení a další rozvojové příležitosti v oboru i mimo obor

čas na cestování a poznávání

trávit více času s rodinou a blízkými

postarat se o nemocného člena rodiny nebo přítele

přijmout nové výzvy

dělat cokoliv, co nesouvisí s prací (stát se instruktorkou jógy, naučit se hrát na klavír)

Po návratu do zaměstnání má pracovník:

nový elán, přístup, nápady

zvýšenou motivace k výkonu, tedy zvýšenou produktivitu práce

jasnější vize

Nevýhody sabatiklu:

snížený nebo žádný příjem

změna rytmu pracovního i rodinného života

při delším volnu přerušení vztahů se zákazníky, ale i kolegy

po návratu je potřeba intenzivnější práce

Sabatikl znají především v oborech, kde hrozí rychlejší vyhoření. A pak také ve firmách, které cílí na mladé top talenty, pro které je v současné době hlavní prioritou při hledání nového zaměstnání možnost rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Firmy nabízející sabatikl jsou totiž vnímány jako moderní a dobří zaměstnavatelé, kteří pečují o své zaměstnance.

V době tvůrčího volna se vzdělávejte

Některé firmy se neptají, jak bude jejich zaměstnanec trávit sabatikl, je jim to jedno. Jiné si ovšem udělení volna podmiňují tím, že se zaměstnanci musejí věnovat vzdělávacím programům. Třeba že si dodělají určitý stupeň jazykového vzdělání.

Z pohledu personalisty může mít delší volno vedoucích zaměstnanců i pozitiva pro kolektiv. Pokud chybí manažer, dává to často prostor pro rychlejší rozvoj skupiny lidí pracující pod ním a nová situace je nutí více se ukázat při řešení náročnějších úkolů. „Je to také příležitost pro rotaci zaměstnanců ve firmě a možnost naučit se něco nového,“ říká expertka na lidské zdroje ze společnosti Human Garden Barbora Stejskalová.

Pokud chce mít firma přehled o činnostech, které její zaměstnanec v rámci sabatiklu vykonává, bývá zvykem, že zaměstnanec své volno zakončí podrobným reportingem aktivit či případnou mírou splnění nastavených cílů. V opačném případě se jenom stanoví opětovný nástup do zaměstnání.

„Sabatikl je zatím v českém prostředí vzácný luxus, vytoužený benefit. Tam, kde ho lidem už nabízejí a umějí ho skutečně pozitivně využít, jsou o pár kroků, tedy o pár let napřed,“ shrnuje expertka na lidské zdroje Barbora Stejskalová.