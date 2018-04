Samé poplatky... aneb jak číst ve výpisu

Vysvětlení nabízí hlavní ekonom Volksbank Vladimír Pikora: „Myslím, že v pozadí různých výší poplatků je struktura produktů služeb, kterou banky nabízejí a kterou klienti žádají.

S každým produktem jsou pro banky spojené jiné náklady a rizika. Jejich množství a podíl na všech příjmech banky pak vedou k tomu, že některé poplatky mohou být výrazně odlišné

než v zahraničí.“

Jak číst ve výpise

(na příkladu České spořitelny - grafiku k příkladu naleznete ZDE)

1. Pořadové číslo výpisu určuje, za který měsíc v roce je výpis vystaven. Údaj 4. strana z 5 je určen pro nepořádníky, kteří si jednotlivé listy výpisu hned nesecvakli a dodatečně dělají pořádek.

2. Zůstatek na účtu k aktuálnímu datu (v tomto případě 30. 12.), převedený z minulého listu výpisu.

3. Výběr z bankomatu 1000 korun, vybráno bylo 30. prosince. ATM je automated teller machine, tedy automatický pokladní stroj.

4. Platba kartou 407,10 koruny proběhla 30. prosince, banka ji zaúčtovala o den později. Ke konci roku je taková rychlost běžná, jindy však může cesta od obchodníka k zaúčtování platby trvat i několik dní.

5. Trvalý příkaz má číslo 10 a platí se s ním nějaká pojistka – jaká, to zjistí klient pohledem do

svého diáře, kam si jistě zadané trvalé příkazy zapisuje. Nebo třeba v aplikaci internetového bankovnictví, kde je přehled také.

6. Za účetní položky platí klient po pětikoruně. Jde o trvalé a jednorázové příkazy, inkasa a o došlé platby, za placení kartou poplatky nejsou.

7. To, co v rámci jednoho finančního ústavu přijde na pětikorunu, je při transakci mezi bankami o dvě koruny dražší, banka je odvádí clearingovému

centru ČNB.

8. Poplatek za výběry z bankomatu vlastní banky.

9. Poplatek za vedení bankovního balíčku. V rámci něho poskytuje banka některé služby zdarma. Na výpise je kupodivu klientovi nepřipomíná žádným speciálním řádkem typu 5 výběrů z bankomatu = 0 korun. Klient tak nemá přehled o tom, kolik služeb skutečně využil a zda mu byla sleva přiznána.

10. Za vyhotovení výpisu klient neplatil, 12 korun stojí poštovné – výpis měl pět listů.

11. Na účtu dlouhodobě není moc peněz. Úrok, je spíš mizivý, 2,81 koruny za rok. Banka jej připisuje poslední den v roce.

12. Daň z úroku klient neplatí, protože ačkoliv není stanoven limit, od

kterého se připsaný úrok zdaňuje, v praxi se daň odvádí až od úroku 7 korun.

13. Klient často čerpá kontokorent. Za to platí a banka si poplatek strhává poslední den v roce.

14. Stav účtu ke konci kalendářního měsíce. Zůstatek by se neměl dostat pod limit kontokorentu, protože karta neumožní nadlimitní platbu ani výběr z bankomatu. Poplatky si však banka koncem měsíce odečte vždy, a tím se účet může dostat do minusu.

15. Upozornění pro klienta – protože přečerpal účet o víc, než mu umožňuje kontokorent, vyzývá ho banka k vyrovnání účtu. Kontokorent je úročen 15,9 procenta, částka, kterou klient přečerpá navíc, 25 procenty.



Poznámka: výpis a uvedené poplatky jsou modelovány na příkladu České spořitelny, pro jiné banky platí jiné částky, struktura výpisu je však podobná