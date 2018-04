Šance Čechů na práci v Evropě

Nejjednodušší cesta za obživou v Evropské unii? Přes personální agenturu, která obsazení volných míst v zahraničí zprostředkovává. "Pro člověka, jenž nemá žádné zkušenosti s prací či pobytem v zahraničí, je to nejjistější způsob. Pokud si vybere v nabídce, v agentuře mu poradí, jak postupovat, zpracují jeho materiály. Mohou asistovat při vyřizování pracovních věcí i záležitostí kolem odjezdu," říká Natalie Šegedová z personální společnosti Grafton Recruiment.

Kdo chce hledat práci přes internet či tisk nebo přímo na místě v cizině, musí projevit více samostatnosti a výbornou znalost angličtiny či jiného jazyka. Užitečné informace lze získat na zahraničních pracovních webech nebo přímo na velvyslanectví daného státu. Pak už zbývá informovat o svém putování za prací správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, v zahraničí podle země pak další úřady.





NENECHTE SI UJÍT Nakoupit podílové fondy? Ano, či ne?

Podílové fondy jsou výborným způsobem, jak se aktivně zapojit do kapitálového trhu především pro ty investory, kteří mají menší částky, nemají čas na to, aby se sami starali o své investice, nebo si na to netroufají. Práce mi vzala energii

Nedokážete se v práci na nic soustředit, zapomínáte? Zvedá se vám žaludek, jen na práci pomyslíte? Co vám hrozí?



Vyhrajte nad slunečními paprsky

Sluneční záření je stále agresivnější a nebezpečnější. Lze se mu bránit? Řešením jsou ochranné opalovací krémy. Nejsou ale falešnou jistotou?

Zásady stejné pro všechny



Obecný návod na to, jak si počínat v zemích EU, není. Záleží totiž na národní legislativě konkrétní země. Přesto tu jsou jistá pravidla. Například platí, že doba jednotlivých zaměstnání, ale i pojištění se v rámci EU sčítá. Pojištěni jste v té členské zemi, v níž pracujete. Vztahují se na vás i její právní předpisy, také ty o pracovní době a o dovolené. "Když přestanete pracovat v jednom členském státě a začnete v jiném, vztahují se na vás právní předpisy nové země pracovní aktivity. Přitom nezáleží na tom, zda se do ní přestěhujete či nikoli," vysvětluje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Beránková.

I přeshraniční pracovník, který nadále bydlí v zemi svého předchozího zaměstnání, bude muset být pojištěn podle právních předpisů země, kde pracuje. To se netýká osob výdělečně činných, usazených v jednom členském státě, které přeshraničně poskytují služby do státu druhého. Netýká se to ani pracovníků, které podnik vyšle pracovat do jiné země na dobu nejdéle 12 měsíců. Na ně se vztahují právní předpisy země, z níž byli vysláni.



Zlaté české ručičky, ukažte se



Největší zájem mají Češi o práci v zemích, které neuplatňují přechodné období;konkrétně ve Velké Británii a Irsku. V současnosti všude vrcholí nabídka sezonních prací. Vedle toho konkrétně britské nemocnice mají zájem o zdravotní personál i lékaře, v Irsku k tomu hledají i pracovníky do stavebnictví, zemědělství, hotelů a restaurací. Také ve Švédsku se lze uplatnit ve zdravotnických a pečovatelských službách, poptávka je po automechanicích či programátorech.

I když Dánsko svůj pracovní trh cizincům doslova neotevřelo, vstup na místní pracovní trh se zpočátku obejde bez formalit. Nejdéle půl roku zde můžete hledat práci, po šesti měsících již potřebujete povolení k práci i pobytu. Relativně přístupný je pracovní trh na Kypru a Maltě, volně se lze ucházet o práci v Polsku, Slovinsku, Slovensku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku.

Pracovní povolení



* Nepožadují: Velká Británie (nutno se zaregistrovat, platí se 50 liber), Irsko, Švédsko, Dánsko (po půl roce je třeba mít povolení pracovní i k pobytu), Kypr, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko



* Požadují: Německo, Rakousko, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Finsko, Řecko, Španělsko a Portugalsko