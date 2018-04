Šance na pořízení bydlení je i bez úspor

Tyto překlenovací úvěry nabízí v různých podobách již pět stavebních spořitelen. Chybí prozatím Raiffeisen stavební spořitelna. Parametry a podmínky čerpání těchto „bezakontačních“ překlenovacích úvěrů se v jednotlivých spořitelnách dosti liší, každý je vhodný pro někoho jiného. Akontace bývá stanovena na 0% až 20% cílové částky. Kromě výše úrokových sazeb a poplatků za uzavření smlouvy jsou různé i minimální a maximální objemy těchto úvěrů. Jiné jsou požadavky na bonitu klientů a ostatních účastníků úvěrového případu, tedy spoludlužníků, přestupitelů, ručitelů. Obecně lze říci, že nároky na jejich příjmy jsou vyšší než u standardních překlenovacích úvěrů.

První s nabídkou překlenovacího úvěru s nulovou akontací přišla na trh Všeobecná stavební spořitelna KB, když představila již v létě svůj produkt IMPULS. Ten byl a stále ještě je určen pouze pro mladé lidi ve věku 25 až 35 let. Toto věkové omezení jistě souvisí s ostatními způsoby zvýhodnění financování bydlení pro tuto věkovou skupinu, jako dvěstětisícová půjčka od Státního fondu rozvoje bydlení nebo státní podpora hypoték pro pořízení starší nemovitosti, které byly představeny přibližně ve stejnou dobu jako IMPULS. VSS KB poté následovaly postupně i další spořitelny.

stavební spořitelna úroková sazba omezení výše překl. úvěru (Kč) poplatek za zpracování překl. úvěru (% z výše úvěru) ČMSS 5,7% min. 500 000 zdarma HYPO 5,95% přesně 205 000 2%, min. 200 Kč SSČS 5,8% min. 300 000 1%, min. 300 Kč, max. 900 Kč VSS KB 7,9% 150 000 - 1,5 mil. 1,5% Wüstenrot 7,9% 50 000 - 500 000 1%, max. 6000 Kč

Naposledy představila široké veřejnosti svůj překlenovací úvěr MAXI Stavební spořitelna České spořitelny. Od ostatních se liší svou konstrukcí. Pokud jde o standardní překlenovací úvěry, spořitelna vyplatí účastníkovi celou sumu ve výši cílové částky, kterou má k dispozici na financování bydlení. Pak klient platí úroky z meziúvěru a zároveň dospořuje na svůj vkladový účet až do doby, kdy získá řádný úvěr ze stavebního spoření. Tedy až do přidělení úvěru platí úroky z překlenovacího úvěru, tj. z celé cílové částky a zároveň spoří. Čím více spoří, tím rychleji získá nárok na úvěr ze stavebního spoření a tím méně zaplatí na úrocích. Hledáte další informace o úvěrech ze stavebního spoření? Navštivte tuto SPECIÁLNÍ SEKCI.

V případě překlenovacího úvěru MAXI dostane od spořitelny vyplacenu jednak částku, kterou bude financovat své bydlení a zároveň získá i vklad ve výši 40% z cílové částky, která tvoří akontaci řádného úvěru ze stavebního spoření. To znamená, že vyplacené peníze, které má k dispozici ihned, tvoří pouze 60% cílové částky, která tedy musí být vyšší než u standardního překlenovacího úvěru. Pokud například potřebuje 500 000 Kč, jeho cílová částka bude ve výši 834 000 Kč, narozdíl od ostatních překlenovacích úvěrů, kde by k tomu postačila cílová částka 500 000 Kč. Tedy až do přidělení úvěru bude platit úroky z celé takto vysoké cílové částky. Na druhou stranu jeho měsíční platbu sníží to, že již nemusí dospořovat.

Příklad: V tabulce jsou přibližné hodnoty měsíční platby, která obsahuje úroky z překlenovacího úvěru a zároveň částku ukládanou na vkladový účet. Ta je zde uvedena ve výši minimálního měsíčního vkladu určeného obchodními podmínkami. Cílová částka a výše překlenovacího úvěru je 500 000 Kč, pouze u SSČS je ve výši 834 000 Kč, viz. výše.

stavební spořitelna dospořování (Kč) úroky (Kč) celkem za měsíc (Kč) ČMSS 2 500 2 375 4 875 HYPO 615 1 017 1 632 SSČS 0 4 031 4 031 VSS KB 2 500 3 291 5 791 Wüstenrot 1 710 OF / 4210 OS 3290 OF / 3290 OS 5 000 OF / 7500 OS

HYPO stavební spořitelna nabízí překlenovací úvěr s označením „205“, kde je cílová částka striktně nastavena na 205 000 Kč, nelze čerpat ani méně, ani více. Wüstenrot nabízí překlenovací úvěr DOMINANTA ve dvou variantách, volbou tarifu OF nebo OS lze dát přednost buď vyšším platbám s kratší dobou splatnosti, nebo naopak. Měsíční platba činí buď 1% nebo 1,5% z cílové částky a jsou v ní zahrnuty jak úroky z překlenovacího úvěru, tak částka pro spoření na vkladový účet. Vyšší platby, které by urychlily spoření a tím zkrátily dobu platby úroků, je nutné se spořitelnou domluvit. ČMSS má překlenovací úvěr TOPKREDIT, podmínkou je minimální výše 500 000 Kč. Je tedy určen spíše pro movitější klienty. Celkově lze shrnout, že zmíněné překlenovací úvěry jsou určeny pro čerpání vyšších finančních částek. V poslední době je občas možné z úrokových sazeb stavebních spořitelen pozorovat snahu poskytovat úvěry o vyšším objemu: úrokové sazby na ně mohou být sníženy.

Jaký je váš názor na tyto speciální překlenovací úvěry s přibližně nulovou akontací? Pro koho jsou výhodné, jak jsou výhodné v porovnání s hypotékami? Máte s nimi praktickou zkušenost?