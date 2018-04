Šance na přivýdělek? Brigáda

Zkuste brigádu. Zájem firem o dočasnou výpomoc neklesá ani počátkem roku. V nabídce jsou manuální i odborné profese.

U brigády často nerozhoduje, kdo se o práci zajímá. Uplatnění najdou studenti, důchodci, jedinci na rodičovské dovolené, stejně tak zaměstnanci, kteří si chtějí přivydělat v rámci vedlejšího pracovního poměru.

„Firmy tímto způsobem řeší velké množství zakázek, jednorázové projekty, výpadek vlastního zaměstnance nebo se prostě jen poptávají po nové flexibilní pracovní síle,“ říká Jakub Hejsek z Grafton Recruitment.

Nejméně za manuální práce

Telefonní operátor, doplňování zboží, administrativní výpomoc, roznášení letáků, dotazování, ochutnávky, výzdoba výloh, práce skladníka, úklid - tak vypadá nejčastější nabídka brigád. „Zájem o dočasnou pracovní sílu tu je hlavně ze strany obchodních řetězců, skladů a distribučních center,“ doplňuje Eva Vařejková z agentury Index Plus.

A výdělky? Záleží na náplni práce a lokalitě, brigádníci ve větších městech na tom jsou podstatně lépe. Nejméně se platí za manuální práce, asi 50 korun na hodinu, nejvíce za filmový komparz - třeba i 5000 korun za jeden natáčecí den. Podobných lukrativních nabídek však bývá málo.

Průměrné ohodnocení se pohybuje kolem 70 až 90 korun, do tohoto rozmezí se vejdou řidiči, hostesky, kameloti a ještě třeba sekretářky.

Pozor na úkolovou mzdu

Kdo ovládá cizí jazyky, může zajásat. Nabídkami na doučování, překlady, jazykové korektury nebo například tlumočení se to na internetu jen hemží. Hodinová mzda zpravidla neklesne pod stokorunu, v průměru se pohybuje kolem 150 korun, u netradičních jazyků může být ještě vyšší. To platí i pro odbornější profese, jako je výpomoc v marketingovém oddělení s přímým zapojením do činnosti firmy nebo práce v oblasti IT či grafického designu.

Občas se místo hodinové sazby objeví pojem úkolová mzda. V takovém případě je brigádník ohodnocen za odvedenou práci, nikoliv za čas, který v zaměstnání stráví. To se vztahuje na plnění zboží do krabic, přepisování faktur do počítače nebo třeba lepení obálek. Výše výdělku pak závisí na šikovnosti každého pracovníka, ale počítat musí s tím, že nebude tak vysoká - například za slepení jedné obálky dostane zájemce padesát haléřů. Výjimkou jsou mobilní operátoři, občas nabízejí za každou uzavřenou smlouvu až 400 korun.

Student, nebo důchodce?

Nedá se říci, že by společnosti hledající brigádníky upřednostňovaly určitý typ pracovníka před jiným, vždy rozhoduje druh vykonávané práce. Odbornější profese žádají zkušenosti, které studenti často postrádají, manuální práce zase dostatek sil, což hovoří v neprospěch starších lidí a žen. Důchodci však zase mohou konkurovat většími časovými možnostmi. „Pro důchodce může být důležitější samotný fakt, že jsou zaměstnáni. Pro studenty je na prvním místě výše výdělku, případně získání praxe související se studiem,“ vysvětluje Hejsek.

A jaká jsou omezení pro jednotlivé pracovníky? „U rodičů na rodičovské dovolené žádné, mohou si přivydělat neomezeně. Podmínkou je, že musí zajistit celodenní péči o dítě zletilou osobou,“ vysvětluje Kateřina Beránková, mluvčí ministerstva práce. S důchodci lze uzavřít pracovní poměr pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. Výše přivýdělku nerozhoduje.

Kolik si můžete vydělat za hodinu

55 korun - noční doplňování zboží, hlídač, práce pro charitu

60 korun - závozník, skladník, manuální práce, pokladní, šatnářka

65 korun - výzdoba výloh, balení zboží, stánkový prodej, rozvoz potravin

75 korun - řidič, hosteska, výpomoc za barem, administrativa, práce v tiskárně

80 korun - roznášení letáků, telefonní operátor, hlídání dětí, doučování

90 korun - sekretářka, propagační akce, čištění výloh, kamelot, analýza dat

100 korun - večerní sekretářka, lektor cizích jazyků, telefonní marketing

200 korun - instruktor lyžování, hodinový průzkum trhu, propagování výrobku

500 korun - komparz do filmu, testování zboží, účast na vědeckých výzkumech

Poznámka: pouze orientační nabídky na internetu