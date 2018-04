Šanci získat půl milionu má kdokoli. Stačí, když pozná bankovní lupiče

Raiffeisenbank a eBanka vyhlásily v posledních týdnech odměny za dopadení pachatelů již šesti loupežných přepadení svých poboček

Za informaci vedoucí k dopadení lupičů vyplatí banky jednorázovou odměnu 500 tisíc Kč u každého případu. Za dopadení se považuje podání obžaloby soudu. Odměnu získá ten, koho orgán činný v trestním řízení označí za osobu, která výše uvedenou informaci podala.

Odměnu můžete získat i vy

Pozorně si prohlédněte přiložené fotografie, a přemýšlejte, zda pachatele nepoznáváte ze svého okolí či jste nebyli přímo svědky uvedených událostí. S případnou informací se můžete obracet na linku 158.

Chomutov

K nejbrutálnějšímu přepadení došlo 14. 12. 2007, kdy trojice maskovaných mužů ozbrojených dlouhými střelnými zbraněmi přepadla pobočku banky Raiffeisenbank v Chomutově. Pachatelé vzali jako rukojmí pracovníka bezpečnostní agentury, následovala honička s policií a přestřelka v ulicích města, při které byl jeden z policistů postřelen. K tomuto případu banka fotografie neposkytla. - více zde

Kladno a Praha

Pachatelé následujících třech přepadení postupovali obdobně. Pobočku vždy "navštívil" jeden maskovaný pachatel se střelnou zbraní, který po vydání hotovosti banku v poklidu opustil.

Raiffeisenbank Kladno, 6. 11. 2007

Raiffeisenbank Praha - Italská, 6. 12. 2007 12:45

Přepadení v novém roce

Další dvě loupežná přepadení se odehrála na pobočkách Raiffeisenbank v Praze. Událost na Dejvické a Zenklově měla podobný průběh a - jak se zdá - i stejného pachatele. Dne 2. a 7. ledna asi ve 14 hodin vešel muž maskovaný baretem a šálou do pobočky s namířenou zbraní a požadoval peníze. Poté, co mu je pokladní vydaly, uložil peníze do připravené igelitové tašky a pobočku bez násilí opustil. Pachatel je ve věku kolem dvaceti let, asi 190 cm vysoký, štíhlé postavy a mluví plynně česky.





Raiffeisenbank Praha - Zenklova



Podle ČTK se v případě pražských poboček může jednat o muže, který se 12. 1. zastřelil v Praze v podzemních garážích obchodního centra Palladium na útěku před policejní hlídkou. - více zde



Odměna pro informátory je připravena i v následujících dvou firmách

Z trezoru bezpečnostní agentury zmizela půlmiliarda

František Procházka, zaměstnanec agentury Group 4 Securicor Cash Services, je podezřelý z loupeže zatím nejvyšší částky v Česku. V sobotu 1. 12. loňského roku údajně odcizil svému zaměstnavateli 564 milionů korun. - více zde



Společnost G4S Cash Services následně vypsala odměnu ve výši dva miliony eur (asi 52 milionů korun) za informaci, která přímo povede k zatčení pachatelů a opětovnému získání ukradených peněz.

S informacemi se můžete obrátit na linku 158 nebo přímo na společnost G4S na tel. 720 364 657 či fax 283 021 262.

Hledaný František Procházka

Zdroj: foto G4S

Půl milionu slíbila i společnost Sazka

Dne 27. 11. 2007 ve večerních hodinách byl v Praze na Vinohradech zastřelen řidič jedné z dceřiných společností Sazka. Akciová společnost Sazka, její dceřiné společnosti a zaměstnanci krátce na to vypsali půlmilionovou odměnu za poskytnutí informací, které povedou k dopadení vraha.

"Podle sdělení Policie ČR byl pachatel vraždy dne 23. 12. 2007 dopaden. Odměnu jsme připraveni vyplatit, ale zatím se nikdo nepřihlásil," uvedl pro iDNES.cz tiskový mluvčí Sazky Zdeněk Zikmund. - více zde