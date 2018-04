Sanitka se po srážce s felicií převrátila

Čtyři lidé utrpěli zraně ní při včerejší nehodě sanitky a automobilu Škoda Felicia na rušné Klatovské třídě v Plzni. Osobní vůz překřížil cestu houkající sanitce, která se po nárazu převrátila. V jejích útrobách utrpěla vážné zranění slabozraká pacientka ze Stříbra, která mířila do Vojenské nemocnice v Plzni kvůli podezření na těžký zánět plic. "Důchodkyně utrpěla otřes mozku a pohmoždění hrudníku. Doprovázel ji manžel. Ten vyvázl pouze s oděrkami a pohmožděninami. Ženu jsme převezli na anesteziologicko-resuscitační oddělení do vojenské nemocnice," řekla lékařka plzeňské rychlé záchranné služby Hana Böhmová. Lehčí zranění utrpěli řidič sanitky a muž, který seděl za volantem felicie. Záchranáři je také převezli do nemocnice. Policisté se zatím nechtějí vyjádřit, kdo z řidičů nehodu zavinil a zda sanitka přijížděla křižovatku na červenou se zapnutou sirénou.