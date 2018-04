Banky se nepoučily. Věří, že jim klienti zůstanou i nadále pasivně věrní

Zdá se, že se banky nepoučily. Ačkoli se obecně trh mění, sankční podmínky pro spotřebitele zůstávají u bank na stejné úrovni, některé bankovní domy dokonce lehce přitvrdily.

Nepřehlédněte Kalkulačka spočítá splátky i šanci na získání úvěru. Už nemusíte obíhat banky. Zažádejte on-line. Více půjček slučte do jedné a snižte si splátku. Výhody konsolidace půjček najdete na FINmarket.cz

Za poslání první upomínky zaplatíte od 50 korun (mBank) do několika stovek (nejvíce u GE Money Bank 600 korun). Za druhou a třetí upomínku už zaplatíte u většiny bank víc (od 150 do 600 korun). Od loňska se však ceník sledovaných bank téměř nezměnil. Pouze GE Money Bank zdražila poslání všech tří upomínek o 100 až 200 korun a naopak Raiffeisenbank snížila poplatek u třetí upomínky z tisíce korun na pětistovku.

„Když jsem před rokem přišel s první analýzou, věřil jsem, že to pro banky bude lehké upozornění, aby začaly více reagovat na trh a přání klientů. Jak se ale dnes ukazuje, banky odmítají opustit své stojaté vody a až na několik výjimek věří, že čeští spotřebitelé jim zůstanou i nadále pasivně věrní,“ hodnotí výsledky Patrik Nacher, majitel serveru Bankovnipoplatky.com a dodává, že postupně začne probíhat generační obměna, která by mohla v oblasti spotřebitelských úvěrů hrát právě v neprospěch klasických bank.

Poplatek za poskytnutí půjčky ještě nevymizel

Klasické banky prohrávají také díky své poplatkové politice. Mnoho z nich totiž stále od spotřebitelů vybírá poplatek za poskytnutí (vyřízení) půjčky, nebo dokonce měsíční poplatky za vedení účtu, který je nedílnou součástí úvěru. Naopak nové banky ani značkové nebankovní společnosti tyto poplatky nemají.

„Právě poplatky za poskytnutí úvěru, nebo měsíční vedení účtu jsou zásadním přežitkem na straně bank, kterého by si spotřebitelé měli všímat. U sedmi klasických bank autoři analýzy spočítali, že k úvěrovému produktu vyžadují také platbu za vedení účtu, který je ale vlastně k půjčce zbytečný. Šest klasických bank má také poplatek za poskytnutí úvěru. Pokud bychom počítali s měsíční platbou za účet v průměrné výši kolem 50 korun, ročně spotřebitel zaplatí o 600 korun více za produkt, který si neobjednal, a který nepotřebuje. Při délce splácení 60 měsíců, zaplatí tři tisíce korun,“ vysvětluje Patrik Nacher.

Kalkulačky, které nepočítají vše

Letošní analýza se kromě sankcí zaměřila také na některá „softová“ kritéria - jak se banky chovají ke spotřebitelům, kteří si berou půjčku, co vše jim sdělují a jaké jsou mezi nimi rozdíly. A také na informovanost spotřebitelů, výskyt on-line kalkulačky a její funkčnost, ceníky a další důležité dokumenty ke stažení, zveřejňování RPSN a všeobecných obchodních podmínek, call centrum a jeho fungování, pojištění či reakce na elektronickou poptávku.

Ideální banka Letošním tématem soutěže pro studenty všech typů škol je pohled do budoucnosti:

Jak bude vypadat ideální banka v roce 2020?

Představu takové banky mohou studenti poslat do 17. 11. na: soutez@bankovnipoplatky.com.

Letos poprvé lze využít jakýkoli charakter sdělení: text, esej, video, audio, komiks, kresba, foto, vtip, báseň. Více informaci najdete zde.

Ačkoli se může zdát, že v komunikaci například na internetu nejsou velké rozdíly, pohled pod pokličku ukazuje, že tomu tak není. Ani kalkulačky, které dnes již standardně snad všichni poskytovatelé úvěrů nabízejí, nemají stejnou kvalitu.

„Lidé by se měli například soustředit na to, zda poté, co do kalkulačky zadají potřebné údaje, jim na konci vyjde celková cena, včetně všech poplatků, nebo zda se bude jednat o základní nabídku, ke které bude potřeba připočítat poplatek za vyřízení úvěru, poplatek za měsíční vedení konta a mnohé jiné,“ varuje Patrik Nacher před některými kličkami, kterých se dopouštějí poskytovatelé úvěrů.

Přestěhovat se je za trest

A dost draze může vyjít například i to, když budete potřebovat v úvěrových materiálech s bankou provést jakoukoli změnu. Třeba proto, že se přestěhujete, rozvedete či budete mít nový občanský průkaz.

„Podle našeho zjištění většina bank takové administrativní úkony zpoplatňuje nemalou částkou. Přitom pokud byste jejich změnu neohlásili, mohli byste se vystavit dalším sankcím a potížím,“ popisuje Patrik Nacher jedno z mnoha úskalí, které na spotřebitele u bank a jejich úvěrových produktů číhá.

Dalším je například většinou stále zpoplatněné předčasné splacení úvěru. Zatímco značkové nebankovní společnosti a nové banky většinou nabízejí možnost předčasně splatit úvěr bez jakékoli sankce, klasické banky stále využívají maximálně možnou sazbu, která je omezena zákonem o spotřebitelském úvěru.

Rady Na co si dát pozor