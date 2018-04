Sára a Samuel Saudkovi: práci a výchovu dětí neoddělujeme

Sára Saudková (40), fotografka

Můj pracovní den

Probudí se první cvalík, a už se den rozjíždí jako oko na punčoše. Pracuji a žiji a vychovávám a tvořím v jednom prostoru a v jednom čase. Jsem maminkou, hospodyní, ekonomem, kurátorkou, fotografkou i kumpánem. A aby mě nic nezaskočilo, potkáte mě vždycky v šatech, ve kterých mohu jednat s galeristy, kojit mimino, učit děti na kole i obíhat úřady. Po nocích doháním resty. Zaplaťpánbu jsem noční můra i ranní ptáče.

Co dělám po práci

Proháním se s kočárkem po kopcích a rázuji jako voják. A naprosté blaho zažívám po večerech ve fotokomoře, kam se zavírám před světem. Jsem akční matka - jak jen to jde, proháním cvalíky po lesích, po výletech a do Sokola a na plavání. Tatínek Samuel by se s nimi nejraději válel doma, tak se vhodně doplňujeme. Jak se dělíme o domácí práce Spravedlivě a aniž bychom si museli rozepisovat úkoly. Každý, kdo má zrovna volné ruce, dělá, co je třeba. Samuel uvaří i vyžehlí, dětičky obstará a zrovna tak já nakoupím, podlahy vymyji - nepřemýšlíme nad tím, co je mužskou a ženskou prací. Nadto nám po tři dny v týdnu pomáhá naše chůva Alenka.

Která profese by mě lákala

Zahradnice a spisovatelka v této kombinaci. Hrabat se rukama ve voňavé zemi a poté jimi hladit klávesy a zaznamenávat všechnu tu divokost, která se mi honí hlavou. Zatím mi ale stačí být matkou smečky a třímat v ruce fotoaparát.

Co si myslím o práci partnera

Obdivuji se tomu, co Sam umí a dělá, má v hlavě systém, předvídavost a chladnou logiku. Umí vyjadřovat řečí čísel a paragrafů a vzorců, já jsem člověk chaosu a instinktů a představivosti a spontánnosti, což je zase cizí Samovi.

Samuel Saudek (44), podnikatel

Můj pracovní den

O rozdělení dne na pracovní a nepracovní část si mohu nechat zdát. Ráno započne péče o dětičky, která vyvrcholí odvedením malé Sárinky do školky a nákupem potravin, následuje opožděná snídaně a pak se vrhnu na to, co je právě zapotřebí. Někdy je to složení palet s knihami do skladu, jindy vyvolávání negativů, práce u počítače nebo třeba vyrábění popisků k fotografiím na výstavu. Občas rovněž dostanu na starost zbylé děti s tím, že jejich maminka má cosi důležitého, což pro mne obnáší táhnout kočárek s kojencem a prostředního chlapečka několik hodin tam a zpátky Prokopským údolím.

Co dělám po práci

Žádný čas „po práci“ momentálně nemám. Dětičky usínají někdy kolem osmé a já mám pak většinou už jen čas na vyřízení pošty a navíc se vždy najde k dodělání něco, co údajně nestrpí odkladu. Jednou týdně chodím hrát fotbal, to se mi podařilo obhájit, dříve to však bývalo častěji.

Jak se dělíme o domácí práce

Žádné zásadní rozdělení není. Na můj vkus je ale na mě příliš často uvařit oběd nebo umýt nádobí, zato skoro nikdy nedělám větší úklid a neobsluhuji pračku. Samozřejmě, pokud je domácí práce spojena se zvedáním těžších břemen, zbude rovněž na mě.

Která profese by mě lákala

Strašně rád bych dělal nějaké řemeslo, něco, kde by bylo hodně součástek nebo kde bych mohl sám něco vyrábět nebo opravovat. Konkrétní představu nemám a navíc nějak podvědomě tuším, že by mě to možná dlouho nebavilo.

Co si myslím o práci partnerky

Sáru nelze než obdivovat. Dělá ale přesně to, co bych nikdy nedokázal - cokoliv vzdáleně připomínající umění mě děsí. Mám raději věci, které lze změřit a zvážit, nebylo by mi příjemné být závislý jen na posouzení jiných. Navíc každý umělec se musí chtě nechtě ucházet o přízeň davu. Na to by mne také neužilo.

Dvě kariéry Sára a Samuel Saudkovi

Ona vystudovala VŠE, byla manažerkou v personální společnosti, později spolupracovala s fotografem Janem Saudkem.

On je vystudovaný inženýr chemie, studoval také práva, která dokončil v zahraničí. Působil v armádě, pak v chemické továrně. Nyní podniká.