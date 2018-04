Šaty světoznámého tvůrce za milion

Největší koncentraci oděvního luxusu najdete v pražské Pařížské ulici, v okolí Obecního domu a v ulici Na Příkopě. Hermes, Louis Vuitton, Versace, Max Mara a další světová jména. Slavné značky mají svá zastoupení například i v Brně.

A do kategorie luxusního zboží je nutné zařadit i výrobky tuzemských módních návrhářů. Namátkou Klára Nademlýnská, Beata Rajská, Liběna Rochová, Tatiana Kovaříková, Josef Klír, Alice Abraham, Helena Bedrnová a další. Jejich šaty oblékají známí lidé, mimo jiné zpěvačka Leona Machálková, herečky Aňa Geislerová a Lucie Zedníčková, fotbalista Jan Koller, Vendula Svobodá, miss... Návrháři o nich rádi mluví jako o svých klientech. Dělají jim reklamu podobně jako například herečka Charlize Theronová, která na letošní „Oscary“ oblékla róbu od Diora nebo Reneé Zellweger v šatech Carolina Herrera.

Kolik se platí za uznávanou značku na saku, džínách, halence, obleku, kabelce nebo lodičkách? Tisíce, desetitisíce, statisíce, podle jména a typu zboží. Ceny modelů haute cotoure, takzvané vysoké krejčoviny, se pohybují dokonce za hranicí běžných představ o cenách oblečení. Originální modely se totiž nabízejí i za čtyřicet až padesát tisíc eur, tedy v přepočtu přibližně za jeden a půl milionu korun.

Zahraniční módní návrháři prodávají své šaty šité sériově za cenu okolo tří až tří a půl tisíc eur, tedy kolem 95 tisíc korun. Modely pret-a-porter pak stojí kolem dvaceti až pětadvaceti tisíc eur, tedy zhruba od 600 tisíc korun.

Ceny halenek, mikin, kalhot, sukní atd. tuzemských módních tvůrců se pohybují okolo tří, pěti i více než deseti tisíc korun. Společenské šaty mohou být i několikanásobně dražší. Záleží na konkrétním modelu.

Za co vlastně zákazník platí?

„Za kvalitu,“ odpovídá stručně Eva Vejválková, která na českém trhu nabízí mimo jiné značky Versace, Dolce&Gabbana nebo Segio Rossi. V butiku, kde prodává pánské obleky se značkou Ermenegildo Zegna, si může zákazník vybrat model za dvacet tisíc, ale i devadesát tisíc korun. „Rozdíl je v materiálu a zpracování,“ říká. Nejdražší typ je ručně šitý – s ručně vsazovanými rukávy a klopami, z letního kašmíru. „Znalý zákazník ví, že u obleků za ceny mezi dvaceti až třiceti tisíci korun s ručně vsazovanými klopami počítat nemůže,“ dodává. Podobné je to například se společenskými šaty.

Kde a jak levněji

Nemovitostní fondy - investice do jistoty?

Více ZDE .

Je vůbec možné, aby si zákazník s průměrnými příjmy dopřál luxus známého tvůrce? Za méně peněz může nakoupit ve výprodejích. Ty bývají obvykle v lednu a červenci, tedy po hlavní sezoně. Slevy se pohybují obvykle v rozmezí 30 až 60 procent.

Nabídku zlevněného zboží o 40 až 60 procent přináší dvakrát do roka například i luxusní značka Hermes. „Týká se oblečení pret-a-porter, rukavic, klobouků a obuvi,“ potvrzuje její zástupkyně Ivana Rudičová. Cena hedvábných šátků, jednoho ze symbolů Hermes, se nesnižuje. „Jejich výprodeje se konají jen ve Francii,“ říká.

Pokud potřebujete šaty pro výjimečné příležitosti, existuje také možnost si je půjčit. Model tuzemského návrháře lze mít na jeden večer zhruba za jeden až osm tisíc korun. Půjčovné může být stanoveno i procentem z hodnoty modelu (obvykle 20 procent). Ceny nových společenských šatů se přitom zpravidla pohybují v desetitisích korun.

Se slevou lze koupit i modely z přehlídek.

A například Jean Paul Gaultier, který nedávno na pražském Hradě představil průřez svou tvorbou, nabízí na svých internetových stránkách bavlněné šaty za necelých 100 eur (asi 3000 korun) nebo tričko se svým podpisem za 60 eur (zhruba 1800 korun). Taková informace dává odvahu do slavných butiku vůbec vejít. Ve většině se totiž může najít podobná luxusní, ale cenově dostupná drobnost.

A kdo se ani přesto neodváží, může sáhnout po značce „menšího zvuku“, ovšem nikoli neznámou. Namátkou Benetton, Stefanel, H&M, Zara, Mango, Next, Mexx apod. Zde se ceny pohybují obvykle ve stokorunách až tisících za jeden výrobek.

Obecně levněji lze nakoupit americké zboží na americkém kontinentu, například džíny Levis lze pořídit v USA zhruba čtyřikrát levněji než ve zdejších prodejnách. Pro Evropana by mělo být zase za méně peněz evropské zboží v evropských obchodech v porovnání se stejnými výrobky nabízenými v Americe. Vždy záleží na konkrétní obchodní síti a její strategii. Eva Vejválková odmítá tvrzení, že by zdejší butiky nabízející známé značky byly dražší než jinde v Evropě. „Pokud jde o přímá zastoupení nebo franchisingové prodejny, jsou ceny stejné jako jinde. Stanovuje je nebo hlídá mateřská společnost. Kdybychom byli dražší, cizinci, kteří tvoří velkou část klientely, by u nás nenakupovali,“ míní. Dodává však, že nehovoří za obchody, které nepatří „pod křídla“ zahraničních mateřských společností. Tam prý mohou být ceny opravdu jiné.