Sazby hypotečních úvěrů: konec pádů

Úrokové sazby nejen hypoték začaly růst

Je tedy možné, že by hodnota HYPOINDEXU 4,48% z května mohla zůstat skutečným „historickým minimem“, kdy byly za celou dobu fungování hypotečního bankovnictví v České republice hypotéky vůbec nejlevnější. Alespoň pokud jde o úrokové sazby. Cenu hypotéky samozřejmě tvoří i jiné náklady. Další poklesy tržních úrokových sazeb se v současnosti již neočekávají. ČNB totiž 24. června zvýšila dvoutýdenní reposazbu. Konkrétně nárůst činil čtvrt procentního bodu, z hodnoty 2,00% na 2,25%. Došlo k tomu o něco dříve, než se všeobecně očekávalo. Zvýšení této klíčové sazby dává signál, že sazby porostou a všechny úvěry budou dražší. Střadatelům se naopak budou výhodněji zhodnocovat bankovní vklady.



Výhodnější budou hypotéky s delší dobou fixace

Neznamená to, že by klienti nemohli v příštích měsících získat hypotéku o něco levněji než v květnu. Některé banky by třeba ještě mohly v rámci nějakých časově omezených akcí klientům nabídnout zvýhodněné úrokové sazby. Jistě by se nejspíše jednalo o úrokové sazby krátkodobé, fixované na jeden až tři roky. Pokud by se jim podařilo sjednat takové úvěry v celkově vysokém objemu, mohlo by to případně ještě vést k mírnému a přechodnému poklesu hodnoty HYPOINDEXU. Úlohu zde sehraje konkurenční boj o klienta.



Kromě toho koncovou cenu, kterou zájemce o úvěr zaplatí, ovlivňují i další položky, ne jen úroková sazba. Do celkových nákladů se promítají i výše mnoha poplatků, které klient zaplatí samotné bance i dalším institucím a úřadům za různá potvrzení a dokumenty. Jen úhrady za vyřízení hypotéky se pohybují v řádu tisíců i desetitisíců. I zde by mohly banky v rámci konkurenčního boje nabídnout potenciálním klientům výhodnější podmínky.

Vzrůst úrokových sazeb nových hypoték nebude skokový, ale do dalších

měsíců je s ním nutné počítat. V každém případě by obrat ve vývoji úrokových sazeb měli zájemci o úvěr vzít v úvahu a dávat přednost sazbám zafixovaným na delší dobu. Tím si jejich současnou výhodnou výši zajistí na několik let dopředu. Po skončení fixačního období jim totiž banka přidělí novou úrokovou sazbu, která bude vycházet z aktuální situace na trhu. Za rok či dva budou sazby s největší pravděpodobností vyšší než v současnosti. Proto je vhodné uvažovat spíše o úvěrech s doboukolem pěti let. Banky nabízejí rovněž sazby dlouhodobé, fixované na deset i patnáct let. Zde se však musí vzít v úvahu velmi omezená flexibilita těchto úvěrů. Takovou hypotéku například nebude možné bezplatně splatit dříve než za těchto deset či více let. To je totiž možné bez omezení povést pouze po skončení každého fixačního období. Jinak si banky za předčasné splacení účtují vysoké sankční poplatky.

Souhrn za červen 2004 (údaje platí pro fyzické osoby): FINCENTRUM HYPOINDEX 4,56% Změna oproti minulému měsíci Ý 8 b.p.* Průměrná výše hypotéky 1 250 897 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let 6 360 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let 7 682 Kč Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 59% Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 28 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 13%

Zdroj: Fincentrum

*8 bazických bodů = 0,08 procentního bodu



M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, Českomoravská hypoteční banka, ČSOB, eBanka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.

