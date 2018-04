Zmapovali jsme aktuální nabídky hypoték. Slevy nejsou zadarmo

V srpnu experti čekali, že úrokové sazby hypotečních úvěrů začnou pomalu stoupat. Zářijový vývoj to však nepotvrdil. Fincentrum Hypoindex hlásí i za září hodnotu 2,11 procenta. A to je průměrná sazba za hypotéky, které banky poskytly. Nejnižší nabídky jsou téměř o půl procenta nižší.

Jenže nebývají zadarmo. Banky je sice mnohdy nabízejí jako garantované, ale garantují je jen tomu, kdo kromě bonity splní stanovené podmínky. Tady už je třeba počítat, abyste se nedostali do situace, které se říká „nechci slevu zadarmo“. Co si ohlídat a na co se ptát, abyste si uměli vybrat nejvýhodnější nabídku?

1. podmínka Účet

Jste spokojeni se svou bankou, ale hypotéku si chcete vzít jinde? Nejspíš se dostanete do situace, kdy budete muset mít účty dva. Banka poskytující hypotéku může otevření zvláštního účtu vyžadovat, nebo za něj poskytne slevu.

Problém to není třeba u Airbank, která účet vede zdarma a neklade si podmínku žádného minimálního obratu. Ale třeba GE Money Bank garantuje relativně vysokou sazbu 2,74 procenta u tří a pětileté fixace, když měsíčně klientovi na účet v bance přijde alespoň 15 tisíc korun.

Komerční banka vede účet zdarma, ale chce, aby jej klient aktivně používal. Aktivní použití znamená alespoň tři platby měsíčně. Kdo podmínku dlouhodobě neplní, může očekávat, že mu banka zvýší úrok u hypotéky o 0,3 procenta. A například UniCredit Bank povede povinný běžný účet zdarma, když na něj měsíčně dorazí 12 tisíc korun, když ne, platí klient poplatek 199 korun měsíčně.

Než podepíšete smlouvu, ptejte se:

Musím u vás mít účet?

Musím ho aktivně používat a co to znamená?

Jaký je měsíční poplatek, když nesplním podmínky pro vedení zdarma?

2. podmínka Pojištění nemovitosti či domácnosti

Když banka řekne, abyste si pojistili zastavovanou nemovitost a případně i svou domácnost u ní (respektive u pojišťovny, se kterou spolupracuje), je to nejméně problematický požadavek. Nemovitost, na které vázne hypotéka, pojištěna být musí a rozdíl v ceně takového pojištění nebývá přehnaně vysoký, takže vlastně nebudete platit nic navíc.

Čím se však pojistky mohou významně lišit, to jsou podmínky pojištění. Vyplatí se proto smlouvě věnovat, protože když zjistíte, že vám podmínky úplně nevyhovují, můžete po nějaké době pojišťovnu změnit a banka vás za to nebude nijak penalizovat. Třeba u Raiffeisenbank tak můžete učinit po roce.

Než podepíšete smlouvu, ptejte se:

Co všechno mám pojištěno?

Jaké jsou přesně podmínky pojištění, zvláště výluky (situace, kdy pojišťovna není povinna vyplatit pojistné plnění)?

Co se stane se sazbou hypotéky, když změním pojišťovnu?

3. podmínka Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet je nejproblematičtější podmínka, protože může vyjít docela draho. U dvoumilionové hypotéky stojí takové pojištění například 750 korun měsíčně. Jste tak sice pojištěni při dlouhodobé pracovní neschopnosti, invaliditě nebo úmrtí, ale sazbu hypotéky jste si snížili jen o 0,2 až 0,5 procenta ročně, což v tomto případě představuje splátku nižší o 200 až 500 korun.

Pokud jiné pojištění nemáte a pojištění schopnosti splácet by se vám hodilo, uvažujte spíš o jeho levnější variantě, která nezahrnuje ztrátu zaměstnání. To si totiž klade příliš mnoho podmínek (ze zaměstnání nemůžete třeba odejít takzvaně „dohodou“, pojišťovna vám nebude platit věčně, ale například jen šest měsíců apod.).

Než podepíšete smlouvu, ptejte se:

Kolik ušetřím měsíčně na hypotéce a kolik mě bude stát pojištění?

Jak dlouhá musí minimálně být dlouhodobá pracovní neschopnost, aby pojišťovna začala platit (při čtrnáctidenní chřipce s penězi z pojištění nemůžete počítat)?

Jaký stupeň invalidity musím mít, aby za mě pojišťovna platila splátky?

4. podmínka Kreditní karta

Zatím spíše kuriozita mezi požadavky – o 0,1 procenta nižší sazbu za její aktivní využívání slibuje klientům pouze UniCredit Bank. Aktivní využívání přitom znamená, že kartou zaplatíte během půl roku pětkrát alespoň 500 korun.

