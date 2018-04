Sazby hypoték konečně padají. Zájem o hypotéky je však stále nízký

Již v únoru se postupně zvyšoval počet i objem poskytnutých hypoték a v březnu tento trend i dále pokračoval. Přesto vzpomínka na postní měsíc leden sále zůstává v živé paměti. Banky zapojené do Fincentrum Hypoindexu poskytly pouze 4 417 hypoték. Za uplynulé čtvrtletí tak došlo k meziročnímu poklesu počtu nově poskytnutých hypoték o více než 31 %.

Radost bankám přinesly objemy hypoték. Ty vzrostly oproti únoru o více než 79 % a oproti lednu přes 115 %. Průměrná výše hypotéky se přesto udržela jen mírně nad 1,7 milionu korun.

Březnové výsledky jen podtrhly meziroční pokles hypotečního trhu, který za první čtvrtletí dosáhl meziročního propadu přibližně o třetinu (proti rekordnímu roku 2007 je současný trh nových hypoték nižší přibližně o 40 %).

Důvodů pro pokles počtu a objemu nově poskytnutých hypoték je několik. Na straně bank stojí v čele obezřetnost, kdy dochází k omezování některých typů produktů a k přísnějšímu posuzování žadatelů. Na straně klientů je hlavním motivem především vyčkávání - na pokles úrokových sazeb, ale i cen nemovitostí.

Přesto se v březnu situace již začíná stabilizovat. Zatímco v lednu letošního roku byl poskytnut objem hypoték na úrovni něco málo přes 56 % roku loňského, v únoru došlo k relativnímu růstu objemu na více než 65 % loňského února a v březnu se vyšplhal až nad 97 % objemu března roku 2008. Počet úvěrů poskytnutých v březnu letošního roku byl dokonce o 5,6 % vyšší než v březnu loňského roku.

Úrokové sazby

Úrokové sazby hypoték se dlouhou dobu držely kolem 5,75 %. V březnu ale začaly některé banky v čele s Komerční bankou poskytovat významné slevy na úrokových sazbách. To se zřejmě i díky snížení objemu poskytnutých úvěrů promítlo do Fincentrum Hypoindexu výrazným poklesem úrokových sazeb o 0,25 procentního bodu na 5,50 %. Jedná se o druhý největší meziměsíční pokles v historii sledování indexu. K většímu došlo jen v červnu 2005, kdy klesaly nepřetržitě od října 2004 do července 2005 a po desetiměsíčním pádu našly své historické minimum.





Úrokové sazby v jednoleté fixaci zůstávají i nadále nejdražší, když poklesly o necelé dvě desetiny procentního bodu na 5,76 %. Pětiletá fixace zlevnila o něco více a její úroková sazba se usadila na 5,37 %.

Kde lze ušetřit

Nižší úrokové sazby zřejmě zejména v první polovině roku budou spíše otázkou sezonních akcí než "trvalého" snížení úrokových lístků.

První se odhodlala přechodně snížit úrokové sazby Komerční banka, když nabídla úrokové sazby pro delší než roční fixace od 4,99 %. Nabídka je časově omezena a klient musí podat žádost do 30. dubna 2009 a uzavřít smlouvu do 31. května 2009.

Slevu na úrokové sazbě nabízí do 12. května 2009 také Hypoteční banka v rámci Jarní nadílky (a další banky, které zprostředkovávají její hypotéky, např. ČSOB). U hypoték do 85 % LTV s fixací 3 a více let sníží úrokovou sazbu o 0,1 procentního bodu za každý započatý milion úvěru, nejvýše o 0,3 procentního bodu.

Trvalou - 100% slevu na poplatku za zpracování - nabízí na českém trhu mBank, Raiffeisenbank, Česká spořitelna a paušální poplatek ve výši 2 900 korun účtuje klientům Komerční banka. Navíc řada bank neúčtuje klientům poplatek za vyřízení hypotéky, pokud se rozhodnou novým úvěrem refinancovat svoji stávající hypotéku.

Pozor na refinancování

Refinancováním hypotéky můžete získat výhodnější úrokovou sazbu. Před klientem, který již nějaký čas pravidelně a bez problémů splácí, se banky předhánějí, která nabídne lepší podmínky. Má to ale i stinné stránky - pokud budete refinancovat úvěr podruhé, ztratíte možnost odečíst si úroky zaplacené za úvěr na bydlení od základu daně z příjmů.





Souhrn za březen 2009 Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let Hypoindex 5,50 % 5,76 % 5,37 % Změna oproti minulému měsíci (b. p.) -25 -18 -21 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 699 2 018 1 562 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 880 7 029 6 805 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 172 8 312 8 101 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 62 % 59 % 58 % Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 23 % 28 % 20 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 14 % 13 % 22 %

Metodika ukazatele Fincentrum Hypoindex: Fincentrum Hypoindex hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka.

Podmínky užívání ukazatele Fincentrum Hypoindex: Fincentrum Hypoindex je možné volně šířit pouze s označením "FINCENTRUM HYPOINDEX" a uvedením zdroje "Hypoindex.cz" (v případě internetových médií s aktivním proklikem na http://www.hypoindex.cz/).



