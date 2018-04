Sazby hypoték na dně?

Nejvíce se tentokráte snížila průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů se sazbou fixovanou na pět let, a to o celé 0,2 procentního bodu. Z předchozích 4,30 % poklesla až na 4,10 %. Banky se totiž v červenci zaměřily právě na snižování pětiletých sazeb. Naopak sazby zafixované na pouhý jeden rok se nyní již téměř nezměnily. Ty se na svá minima dostaly již při překotném závodu bank o nejnižší sazbu v červnu. Nyní se v průměru snížily již jen o pouhé 2 bazické body. Přesto však hodnota průměrné úrokové sazby s roční fixací vyklesala postupně až na úctyhodných 3,03 %. Je tak v průměru o více než jeden procentní bod nižší než sazba fixovaná na pět let.

Jak snížení úrokových sazeb ovlivňuje výši splátek úvěru?

Jaký vliv mají takové pohyby úrokových sazeb na výši splátek úvěrů? Dobře je to vidět například právě na významném poklesu pětileté sazby. Snížení z 4,30 % na 4,10 % znamená u milionového úvěru se splatností dvacet i patnáct let snížení měsíční splátky přibližně o stokorunu.

Úrokové sazby a splátky hypoték nyní a dříve

Přesně před rokem činila hodnota červencového HYPOINDEXU 4,77 %. U úvěru ve výši jeden milion korun s dobou splatnosti 20 let to znamená měsíční splátku 6 476 korun. Nynější hodnota HYPOINDEXU 3,62 % přináší měsíční splátku 5 862 koruny. Takže ten, kdo si vzal takovouto hypotéku přesně před rokem, splácí v průměru o 614 korun měsíčně více než ten, kdo si ji sjednal nyní.

Data do HYPOINDEXU shromažďujeme od ledna 2003. Tehdejší průměrná úroková sazba nových hypoték činila 5,73 %. Výše splátky milionové hypotéky se splatností 20 let je při této sazbě 7 011 korun. To je v porovnání s aktuální hodnotou o 1 149 korun měsíčně více. Roční úspora, která tak vznikla díky snižování úrokových sazeb, pak činí téměř 13 800 korun.

Splátky hypoték při roční a pětileté fixaci

Kolik měsíčně ušetří dlužník, který si nyní v červenci sjednal hypotéku s fixací na jeden rok oproti dlužníkovi, který si vzal úvěr s pětiletou sazbou? Pokud srovnáme výši splátek milionového úvěru při roční (3,03 %) a při pětileté (4,10 %) úrokové sazbě, rozdíl činí při době splatnosti 20 let 554 koruny a při době splatnosti 15 let dokonce 529 korun měsíčně. To je úspora velmi lákavá a mnozí ji rádi využijí. Hypotéku s jednoletou fixací si nyní sjednává více než čtvrtina nových klientů bank. Je však dosti možné, že za rok již tak nízkou sazbu znovu nezískají.

Vývoj výše měsíční splátky hypotečního úvěru o objemu jeden milion korun s dobou splatnosti 20 let ukazuje následující graf. Jde o data v období leden 2003 až červenec 2005.

Počet nově poskytnutých hypoték se výrazně snížil

Přes pozitivní vývoj úrokových sazeb se počet i objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů výrazně snížil. V červenci bylo sjednáno hypoték přibližně o čtvrtinu méně než v červnu. Naopak se téměř vůbec nezměnila jejich průměrná výše, pokud uvažujeme všechny hypoteční úvěry bez rozdílu fixace úrokové sazby dohromady. Speciálně u úvěrů s roční fixací však poklesla celkem výrazně, a to o 80 000 korun.



Vybrané červencové výsledky shrnuje následující tabulka.

Souhrn za červenec 2005 (údaje platí pro fyzické osoby): Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 3,62 % 3,03 % 4,10 % Změna oproti minulému měsíci ò 13 b.p.* ò 2 b.p.* ò 20 b.p.* Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 428 1 620 1 250 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 5 862 5 561 6 115 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 208 6 920 7 449 Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 65 % 70 % 61 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 27 % 22% 29 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 8 % 8% 10 %

*13 bazických bodů = 0,13 procentního bodu

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.

