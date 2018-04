Sazby hypoték rekordně vzrostly

Hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXU během října velmi výrazně vzrostla, a to o 0,17 procentního bodu a dosáhla výše 4,36 %. To je od ledna nejvyšší hodnota a oproti letošnímu červnovému minimu jsou sazby v průměru vyšší o 0,38 procentního bodu. Vývoj průměrných úrokových sazeb nových hypotečních úvěrů poskytovaných fyzickým osobám zachycuje následující graf.



Větší graf

U hypoték rostly především krátkodobé úrokové sazby. Zatímco pětileté sazby v průměru dokonce klesaly, roční narostly o rekordních 29 bazických bodů. Sazby hypotečních úvěrů zafixované na jeden rok se tak v poslední době pohybují jako na houpačce. Ještě během června poklesly v průměru o 6 bazických bodů, aby se vzápětí v červenci zvýšily o 17 a v srpnu o dalších 6 bazických bodů. Poté v září naopak zase klesly, a to o celých 12 b. bodů. Koncem září ČNB zvýšila reposazbu a sazby hypoték s roční fixací okamžitě zareagovaly a v říjnu narostly o 29 b. bodů.

Sjednávají se delší fixace

Výrazný nárůst úrokových sazeb zafixovaných na období jednoho roku způsobil pokles počtu nově sjednaných ročních hypoték. Jejich podíl na celkovém množství nových hypoték se snížil na 29 % ve prospěch především pětiletých fixací - hypotéky s fixací sazby na pět let v říjnu tvořily 44,9 % z celkového počtu. Přitom ještě v září činil podíl ročních hypoték celou třetinu. Hrozba dalšího zvyšování sazeb tedy zapůsobila a zájemci o hypotéku si raději připlatili za vyšší jistotu do budoucna.

V nejbližší době by však k dalšímu zásadnímu růstu sazeb dojít nemělo. Očekává se, že minimálně do konce roku ČNB již sazby zvyšovat nebude. Velmi nízká inflace hluboko pod inflačním cílem a silná koruna centrální bance víceméně neumožňují úrokové sazby zvýšit. Nižší riziko zdražení hypoték tak může vést k opětovnému zvýšení zájmu o kratší fixace, tak jak tomu bylo v minulých měsících. Například v červenci bylo sjednáno dokonce více hypoték s roční než s pětiletou fixací.

Kratší fixace jsou levnější

V říjnu průměrná úroková sazba nově sjednaných hypoték dosáhla u úvěrů s fixací na pět let hodnoty

4,52 %, u úvěrů s fixací na jeden rok hodnoty 3,94 %. Co znamená rozdíl 0,58 procentního bodu pro splácejícího dlužníka? U milionové hypotéky s dvacetiletou dobou splatnosti činí splátka v případě pětileté fixace 6 340 korun, v případě roční fixace 6 030 korun. Rozdíl je tedy přibližně 300 korun měsíčně. Průměrná výše nově sjednávaných hypoték je ale vyšší, pohybuje se kolem 1,5 mil. korun. U úvěrů v této výši činí rozdíl 460 korun za měsíc.

Rekordní počet nově sjednaných hypoték

Přestože během října úrokové sazby výrazně vzrostly, zájem o hypoteční úvěry se rozhodně nesnížil. Počet i objem nově sjednaných hypoték byl dokonce druhý nejvyšší v historii. Banky, které nám dodávají svá data, sjednaly v říjnu více jak 6 200 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 9,2 mld. korun. Více hypoték prodaly pouze letos v červnu, který však byl pro hypotéky naprosto mimořádný a svými výsledky poněkud vybočuje z řady. Přestože jsou tedy nyní sazby hypotečních úvěrů nejvyšší v tomto roce, zájem o hypotéky to nijak nesnížilo. Hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXU byla vyšší než je v současnosti naposledy v únoru roku 2005, v celém mezidobí byly sazby pro klienty výhodnější. Přesto se nyní sjednává hypoték mnohem více a jde o dlouhodobý trend. Stejně tak se dlouhodobě zvyšuje průměrná výše hypotečních úvěrů.

Hypoteční boom nezastaví ani případné mírné zvýšení sazeb, ke kterému by mohlo dojít v budoucnu. Poptávka po novém bydlení je veliká, lidé se nebojí se zadlužovat a banky se snaží vyjít jim vstříc a prodat úvěrů co nejvíce. Růst životní úrovně a reálných příjmů rozšiřuje okruh těch, kdo si mohou hypotéku dovolit. Kromě toho je poptávka nyní vyhnána nahoru také obavami ze zvýšení DPH na stavební práce na bydlení, ke kterému by mělo dojít od roku 2008. Velmi významným faktorem vysoké poptávky po nemovitostech na bydlení a potažmo po úvěrech na jejich financování je demografický vývoj. Rychle přibývá mladých rodin a ty potřebují bydlet. Jelikož si často hledají levnější nemovitosti, zvýšila se v poslední době poptávka po levnějších panelákových bytech. Jestliže jejich cena před několika lety na rozdíl od ostatních nemovitostí klesala, protože byl o tento typ bytů menší zájem, nyní jejich ceny v některých lokalitách i rostou.

PODNIKÁTE A HLEDÁTE INFO

pro vaše finance? Navštivte podnikani.idnes.cz

Výsledky dosažené v říjnu shrnuje následující tabulka:



Souhrn za říjen 2006 (platí pro fyzické osoby) Doba fixace úrokové sazby: všechny fixace dohromady 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 4,36 % 3,94 % 4,52 % Změna oproti minulému měsíci (b.p.)* + 17* + 29 - 6 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 506 1 602 1 432 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 250 6 030 6 340 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 577 7 368 7 662 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 70 % 72 % 68 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 23 % 22 % 23 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 7 % 6 % 9 %

Zdroj: Fincentrum

*17 bazických bodů = 0,17 procentního bodu

M

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.