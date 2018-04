Sazby hypoték rostou, ale zájem o ně neklesá

Přestože sazby v srpnu dosáhly letošního maxima, počty a objemy nově sjednaných hypoték jsou od ledna druhé nejvyšší. Více úvěrů bylo sjednáno pouze v červnu, který byl naprosto výjimečný a kdy padaly skutečné rekordy. Tehdy banky během jediného měsíce sjednaly více než 7 700 nových hypoték v objemu přes 11,6 mld. korun, v obou ukazatelích jde o historická maxima. Tento výsledek byl zcela ojedinělý a v nejbližších měsících zřejmě překonán nebude. V červenci pak došlo k výraznému propadu, ale srpen již byl opět velmi úspěšný. Počet nových hypotečních úvěrů se blíží šesti tisícům.

Úrokové sazby výrazně vzrostly

Hodnota FINCENTRUM HYPOIDEXU se během srpna zvýšila o 11 bazických bodů a dosáhla 4,25 %. Je to nárůst velmi výrazný, přesto však pomalejší než v červenci, kdy došlo ke zvýšení o celých 16 bazických bodů. Hodnota 4,25 % je prozatím letošním maximem, vyšší byly průměrné úrokové sazby nových hypoték naposledy v březnu roku 2005. Oproti letošnímu minimu z června jsou teď sazby vyšší v průměru o 27 bazických bodů.



Jak již ale bylo řečeno, na zájmu o hypoteční úvěry se to dosud příliš neprojevilo. Určitě tomu také napomohly podpůrné prodejní akce některých bank, například dočasně snížily či zrušily poplatek za vyřízení hypotéky. Zvýšení úrokových sazeb centrální bankou na konci července a očekávání jejich dalšího možného růstu se však již zřejmě projevily na preferencích délky doby fixace. Zatímco v červenci bylo sjednáno úvěrů s roční fixací dokonce více než s fixací pětiletou, v srpnu tomu tak již nebylo. Podíl úvěrů s roční sazbou činil 32,35 % (v červenci 34,40 %), podíl úvěrů se sazbou fixovanou na pět let vzrostl na 38,00 % (v červenci 32,61 %). Na průměrné výši sjednávaných hypotečních úvěrů se zvýšení sazeb téměř neprojevilo, činí 1,482 mil. korun.

Hypoteční banky se snaží

Banky se s cílem sjednat co nejvíce nových hypotečních úvěrů snaží klientům vyjít co nejvíce vstříc. Od srpna nabízejí Česká spořitelna a GE Money Bank extra rychlé vyřízení hypotéky, kterou klient může získat ještě předtím, než si najde nemovitost. Hypoteční banka zase provádí expresní ocenění hodnoty bytu, Poštovní spořitelna umožňuje sjednání hypotéky i na poštovních pobočkách. Zde je uveden stručný popis některých novinek.

Hypotéka na počkání od České spořitelny

ČS umožňuje zájemcům o hypotéku podepsat úvěrovou smlouvu již během první návštěvy v bance. Stanoví mu výši úvěrového rámce, a to bez jakéhokoli potvrzení o výši příjmu, klient podepisuje pouze prohlášení. Navíc nepotřebuje žádné jiné doklady než průkaz totožnosti. Klient při podpisu smlouvy získá garantovanou výši splátky a na výběr nemovitosti má půl roku. Je však třeba si uvědomit, že jde o podpis konečné úvěrové smlouvy, a to není dobré příliš uspěchat. Minimálně je nutné si ji dobře prostudovat. Pokud klient od smlouvy později odstoupí, bude jej to stát 9 500 korun.

HypoExpres od GE Money Bank

GE Money Bank rozšířila svůj stávající produkt „Hypotéka naopak“ o možnost požádat o expresní schválení maximální výše úvěru, kterou si může klient dovolit s ohledem na své příjmy. Výsledek se na pobočce dozví do tří hodin. Na rozdíl od ČS musí bance předložit potvrzení o příjmech a podepisuje smlouvu o smlouvě budoucí. Nemovitost si pak může hledat až devět měsíců, přičemž má předem zaručeny neměnné podmínky úvěru. Pokud si hypotéku nakonec nevezme, přijde o 4 000 korun. Za rezervaci finančních prostředků platí bance měsíčně 500 korun.

Expresní ocenění bytu v Hypoteční bance

Hypoteční banka se vydala trochu jiným směrem a místo ultra rychlého sjednání smlouvy nabízí ultra rychlé ocenění hodnoty nemovitosti. Klient tak nemusí shánět odhadce, hodnotu bytu mu banka sama vypočítá během jediné návštěvy na základě několika málo parametrů dané nemovitosti, jako jsou adresa, velikost bytu, podlaží či technický stav bytu. Výhodou je, že toto provádí zdarma, takže klient ušetří dva a více tisíc korun. Toto služba je však určena pouze pro případ koupě dokončeného bytu a úvěr je poskytován maximálně do 5 mil. korun a do 85 % hodnoty zastavované nemovitosti. Využít ji mohou lidé téměř ve všech městech nad 10 tisíc obyvatel.

Výsledky dosažené v srpnu shrnuje následující tabulka:



Souhrn za srpen 2006 (platí pro fyzické osoby) Doba fixace úrokové sazby: všechny fixace dohromady 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 4,25 % 3,77 % 4,57 % Změna oproti minulému měsíci (b.p.)* + 11* + 6 + 9 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 482 1 655 1 322 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 190 5 937 6 362 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 521 7 280 7 683 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 68 % 70 % 67% Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 24 % 22 % 25% Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 8 % 8 % 9 %

*11 bazických bodů = 0,11 procentního bodu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.