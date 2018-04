Sazby hypoték se dramaticky nesníží, říkají odborníci

Ptali jste se např. na to, jak jsou pro banku důležité poplatky, jak vysoký musí mít člověk plat, aby dosáhl na hypotéku ve výši 4 - 5 milionů korun. Proč Hypoteční banka poslala klientovi oznámení o nové úrokové sazbě pozdě? Kdy je výhodnější a vhodnější hypotéka a kdy stavební spoření? Je možné konsolidovat dvě hypotéky do jedné?

OTÁZKA: Na začátku tohoto roku jsem byl Hypoteční bankou zapsán do registru dlužníků z důvodů, že jsem neposlal na svůj účet poplatek za vedení účtu tj. 150 korun. Je možné zažádat o vymazání z registru dlužníků? Bohužel mě tento záznam diskvalifikoval při řešení refinancování hypotéky. Kvůli 150 korunám je to docela úsměvné - mladý člověk, stabilní zaměstnání, nadstandardní příjem.

ODPOVĚĎ: Data odcházejí automaticky, pokud vznikne byť sebemenší dluh, banka nemá právo ho zatajit a ani to technicky nedokáže. Takových případů nastává v praxi více, nejen u naší banky. Je věcí rozhodnutí jiné banky, zda přihlédne k výši dluhu a jeho důvodu nebo ne.

OTÁZKA: Jak vidíte možný pokles úrokových sazeb u hypoték? Podlehnou nakonec hypoteční banky tlaku z poklesu hypoték, nebo se přikloní jen k jednorázovým akcím? Dále bych se chtěl zeptat, jak Vy osobně vidíte současné ceny realit s výhledem do budoucna?

ODPOVĚĎ: Nemyslím si, že by sazby hypotek šly v letošním roce nějak dramaticky dolů, skutečně spíše můžeme očekávat různé jednorázové akce jednotlivých poskytovatelů. Co se týče trhu nemovitostí,i zde je skutečně obtížné předvídat vývoj. Osobně nečekám žádné dramatické změny (ani nahoru, ani dolů). Nevěřím pesimistickým scénářům o tom, jak se ceny propadnou o desítky procent.

kdo bude na vaše dotazy odpovídat Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky

absolvoval ČVUT a postgraduální studium technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky při VUT. V roce 2004 dokončil Národní certifikační program studií Corporate Governance. Od roku 2003 je předsedou představenstva a generálním ředitelem Hypoteční banky, členem dozorčího výboru České bankovní asociace a viceprezidentem Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Byl reprezentantem ČR v kanoistice, rád lyžuje, věnuje se cyklistice a běhu. Radka Papoušková, ředitelka odboru vývoje produktů Hypoteční banky

vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Po ukončení studia absolvovala několik postgraduálních studií a zahraničních stáží. Své první zkušenosti získala v Komerční bance, odkud odcházela z pozice zástupkyně ředitele odboru Úvěry centrály KB. Od roku 2002 pracuje v Hypoteční bance na pozici ředitelky odboru vývoje produktů. Působí rovněž jako místopředsedkyně Hypoteční komise Bankovní asociace. Zastupuje ČR ve výkonném výboru Evropské hypoteční federace a současně je národní koordinátorkou pro ČR při Evropské hypoteční federaci. Volný čas dělí mezi rodinu a sport, zejména turistiku a cyklistiku.

OTÁZKA: Jak vidíte situaci s relativně vysokými úroky (nad 5 %) u hypoték, kterým v této chvíli velmi silně konkurují stavební spořitelny s úrokem pod 5 %? V mém okolí většina lidí pro stavbu domu zvolila stavební spoření místo hypotéky, i když neměli žádné spoření z dřívějšího období.

ODPOVĚĎ: Stavební spoření je možná výhodnější pro nižší částky, ale pokud uvažujete o vyšším úvěru, tj. nad 1 milion korun rozhodně hypoteční banky jsou pružnější v jeho schválení. Navíc, pokud klient nemá ještě stavební spoření a tedy ještě nemá přidělen řádný úvěr ze stav. spoření, řeší se to překlenovacím úvěrem (meziúvěrem). Ten je podstatně méně finančně výhodný, protože platíte úroky i z té částky, kterou mezitím u stavební spořitelny průběžně spoříte. Navíc je zde riziko nemožnosti uplatnění odpočtu úroků od základu daně, protože meziúvěr splatíte řádným úvěrem ze stavebního spoření a další refinancování už by Vás připravilo o možnost odpočtu (za současně platné legislativy).

OTÁZKA: Chtěla bych se zeptat, jak nejlépe vyřešit situaci, kdy máme v současné době dvě hypotéky (v součtu do 1 milionu korun) jednu na rekonstrukci bytu a druhou na koupi jiného, který pronajímáme. Do roka bychom si chtěli vzít hypotéku na výstavbu rodinného domu. Našim přáním je sloučit všechny hypotéky do jedné. Je možné mít 1 hypotéku na více účelů a jak to nejlépe technicky provést? Fixace stávající hypotéky končí končí v srpnu 09 a u druhé v květnu 10.

ODPOVĚĎ: Obecně lze napsat, že konsolidovat více hypoték do jedné je možné. Musíte ale zvážit i případná negativa. V zástavě dnes máte, předpokládám, 2 byty. Když úvěry sloučíte, budete mít sice jen jednu úvěrovou smlouvu a tím i jedny poplatky za vedení úvěrového účtu, ale když budete potřebovat např. byt, který pronajímáte, prodat, zkomplikujete si tím situaci. Vyvázání zástavy se bude dotýkat úvěrové smlouvy, kde je zahrnut i rekonstruovaný byt. Zvažte také výši úrokové sazby, kterou máte u jednotlivých úvěrů a výši sazby, kterou byste aktuálně získala u nového úvěru.

OTÁZKA: Chtěl bych se zeptat, jak přistupují banky k hodnocení bonity klienta. Konkrétně mám dotaz na tzv. Hypotéku po webu, kterou nabízí Hypoteční banka, je možné, že s individuálním přístupem by nám banka nabídla jinou úrokovou sazbu a tedy i jinou výši splátky? Např. když jsem se byl ptát v ČS na hypotéku, nabídli mi dokonce horší sazbu, než jakou jsem si spočítal na jejich hypoteční kalkulačce. Co je tedy z hlediska bonity klienta pro banky důležité?

ODPOVĚĎ: Úroková sazba pro hypotéku na webu je pevně daná. Využitím hypotéky po webu získáte hned několik výhod - máte nulový poplatek za zpracování úvěru, zvýhodněnou cenu za odhad nemovitosti a vše si můžete vyřídit třeba večer po práci z pohodlí domova. Pro posouzení bonity je pro banku důležitá nejen výše příjmu, ale především jeho stabilita.