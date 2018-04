Sazby hypoték se nesnižují tak rychle jako dříve

Za vzrůstem celkové průměrné úrokové sazby stojí především leader trhu Česká spořitelna, která úrokové sazby svých hypoték v srpnu zvýšila. Některé jiné banky však naopak sazby hypotečních úvěrů stejně jako v předešlých měsících dále snižovaly. Nejvíce klesly sazby fixované na jeden rok a na deset let. Hypoték s desetiletou fixací se však poskytuje velmi málo, ani ne 1 % z celkového počtu nových úvěrů, a tak se snížení jejich sazeb do celkové průměrné hodnoty víceméně nepromítlo. Průměrné úrokové sazby hypoték s fixací na tři a na pět let se oproti minulému měsíci téměř nezměnily.

V několika následujících měsících se však výrazného zdražení hypotečních úvěrů není třeba obávat. Centrální banka nemá důvody k zvyšování úrokových sazeb a ekonomové předpokládají, že se tak sazby na současné nízké úrovni ještě nějakou dobu udrží. Ovšem zároveň upozorňují, že u dlouhodobých sazeb může k jejich zvýšení dojít již do konce roku a není proto na škodu uvažovat u dlouhodobých úvěrů jako jsou hypotéky o delších fixacích. O skutečné výši úrokových sazeb hypotečních úvěrů však bude v nejbližších měsících rozhodovat především konkurenční boj bank o nové klienty.

Hypotéky jsou úspěšné

Od února se průměrné úrokové sazby snižovaly každý měsíc o více než 0,10 procentního bodu. K nejrychlejšímu poklesu došlo v červnu, úrokové sazby nových hypotečních úvěrů tehdy poklesly během jediného měsíce v průměru o celých 0,28 procentního bodu. Červen byl rekordní i co do počtu a objemu nově sjednaných hypoték. V červenci se pokles úrokových sazeb již zpomalil na 0,13 procentního bodu a došlo i k výraznému snížení počtu poskytnutých hypoték. V červenci sledované banky poskytly přibližně o čtvrtinu méně hypotečních úvěrů než v předchozím měsíci. Srpen však byl, pokud jde o celkový počet i objem nově poskytnutých hypoték, opět rekordní a svými výsledky se velmi přiblížil úspěšným červnovým hodnotám.

Pětiletá fixace je stále nejoblíbenější

Stejně jako v minulosti mají klienti největší zájem o hypotéky s úrokovou sazbou zafixovanou na pět let. Volí si ji více než 40 % žadatelů o úvěr. Velmi oblíbené jsou však i kratší fixace, konkrétně tříletou i jednoletou si volí přibližně čtvrtina nových klientů. Není se čemu divit, když průměrná úroková sazba fixovaná na jeden rok je o 1,11 % nižší než sazba fixovaná na pět let. Roční sazba však v sobě skrývá větší riziko zvýšení měsíčních splátek během krátké doby. Kdo chce mít větší jistotu neměnných výdajů po několik let, musí si za ni připlatit. Oblíbeným kompromisem se v posledních letech stala tříletá fixace. Například nyní v srpnu byla úroková sazba fixovaná na tři roky v průměru o 0,78 procentního bodu vyšší než sazba roční, ale stále o 0,33 procentního bodu nižší než sazba pětiletá.



Zdroj: Fincentrum

Vybrané srpnové výsledky shrnuje následující tabulka.

Souhrn za srpen 2005 (údaje platí pro fyzické osoby): Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 3,64 % 2,97 % 4,08 % Změna oproti minulému měsíci Ý 2 b.p.* ò 6 b.p. ò 2 b.p. Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 419 1 602 1 266 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 5 870 5 531 6 104 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 216 6 892 7 439 Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 58 % 66 % 65 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 22 % 25% 26 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 20 % 9% 8 %

Zdroj: Fincentrum

*2 bazické body = 0,02 procentního bodu

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.

