Sazby hypoték se snížily

Jedenáct bank, které nám poskytují svá data, poskytlo v dubnu necelých 4 400 nových hypotečních úvěrů, to je přibližně o tisíc méně než v březnu. Je však třeba vzít v úvahu, že v březnu byly počty a objemy poskytnutých hypoték skutečně rekordní, takže srovnávací základna je vysoká. V těchto výsledcích se jistě odráží i skutečnost, že po letošní dlouhé zimě si mnoho z těch, kdo chtějí začít stavět, zašlo do banky pro hypotéku hned, jakmile počasí výstavbu umožnilo.

Úrokové sazby poskytnutých hypotečních úvěrů jsou nižší

Hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXU se v dubnu snížila o 9 bazických bodů a dosáhla výše 4,02 %. Jde o nejvýraznější pokles od začátku letošního roku. Stále však převyšuje hranici 4,00 %, pod kterou byla naposledy v prosinci loňského roku.

Pokud se podíváme na úrokové sazby podrobněji a porovnáme si jejich výši v závislosti na délce doby jejich fixace, je zřejmé, že rozdíly jsou dosti podstatné. Zatímco průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů s roční fixací dosahovala v dubnu hodnoty pouze 3,57 %, průměrná sazba zafixovaná na pět let činila 4,45 %. To je o celých 0,88 % více. Jak se takový rozdíl projeví v praxi ve výši splátky? Vezmeme-li například milionovou hypotéku se splatností dvacet let, bude měsíční splátka při sazbě 3,57 % činit 5 835 korun, při sazbě 4,45 % pak 6 300 korun. U hypotéky s roční fixací je v tomto případě měsíční platba o 465 korun nižší, roční úspora činí 5 580 korun.

Tyto výsledky jsou znázorněny v níže uvedené tabulce. Vyplývá z ní také závislost výše sjednaného úvěru na délce doby fixace úrokové sazby. Z pohledu průměrných čísel platí, že hypotéky s kratší dobou fixace umožňují díky nižším úrokovým sazbám čerpat vyšší částku.

Vyplatí se dlouhé fixace?

Úrokové sazby zafixované na delší dobu jsou vždy vyšší než sazby krátkodobé, jelikož jsou pro banku rizikovější. Delší doba fixace znamená pro dlužníka neměnnou výši splátek po několik let a tedy vyšší jistotu. Z finančního hlediska na ní může vydělat i prodělat. V současnosti ekonomové doporučují spíše fixace kratší, jelikož se nepředpokládá, že by v následujících měsících mělo dojít k nějakému výraznému růstu úrokových sazeb. Ovšem úrokové sazby hypotečních úvěrů jsou stejně jako ostatní závislé na budoucích očekáváních bank. Takže změny hodnot ekonomických ukazatelů nebo prohlášení centrální banky mohou kdykoli způsobit náhlý a značný obrat (třeba i jen krátkodobý), jak ukazuje i dosavadní vývoj našeho FINCENTRUM HYPOINDEXU.



Vybrané dubnové výsledky shrnuje následující tabulka:

Souhrn za duben 2006 (platí pro fyzické osoby) Doba fixace úrokové sazby: všechny fixace dohromady 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 4,02 % 3,57 % 4,45 % Změna oproti minulému měsíci (b.p.)* - 9 - - 2 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 432 1 633 1 263 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 071 5 835 6 300 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 407 7 183 7 625 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 66 % 67 % 65% Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 25% 22 % 26% Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 9 % 11 % 9 %

Zdroj: Fincentrum

*9 bazických bodů = 0,09 procentního bodu

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.

