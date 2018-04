Sazby hypoték začínají klesat

Například Komerční banka nabízí úrokové sazby pro delší než roční fixace od 4,99 %. Akce je však časově omezena a žádost musíte stihnout podat do 30. dubna. Abyste na takové úroky dosáhli, musíte se také zavázat k platbě rizikového životního pojištění.

Slevu též poskytuje do 12. května Hypoteční banka v rámci Jarní nadílky. U hypoték do 85 % hodnoty nemovitosti s fixací tři a více let sníží úrokovou sazbu o 0,1 procentní bod za každý započatý milion úvěru, nejvýše o 0,3 procentního bodu.

Garantovaná měsíční sazba

Některé banky mění úrokové sazby téměř ze dne na den, a tak si nemůžete být jisti, jakou vám dají, dokud nepodáte závaznou žádost.

Pokud si však přijdete pro předběžnou kalkulaci například do LBBW Bank, Raiffeisenbank, ČSOB, Hypoteční banky či České spořitelny, dostanete do ruky orazítkovaný propočet s platností 30 dnů. Po tu dobu máte sazbu garantovanou a získáváte tak čas porovnat ji s konkurencí a rozhodnout se pro tu nejvýhodnější variantu.

Úrokové sazby hypotéky

Úrokové sazby hypotéky do 70 % hodnoty zastavené nemovitosti Banka Fixace 1 rok Fixace 3 roky Fixace 5 let Česká spořitelna 5,29* 5,19* 5,19* ČSOB 5,69 5,09* 5,09* GE Money Bank 5,45 5,35 5,35 Hypoteční banka 5,69 5,09* 5,09* Komerční banka 5,19 4,99 4,99 LBBW Bank 5,32* 5,22* 5,12* mBank - 6,32 6,37 Poštovní spořitelna ** ** ** Raiffeisenbank 5,34 5,54 6,14 UniCredit Bank 5,55* 5,05* 5,05* Volksbank CZ 6,49 6,29 6,29 Wüstenrot 5,24* 5,24* 5,14* Pozn.: Roční sazby jsou uvedeny v procentech. * sazby od, ** sazbu určuje banka individuálně.