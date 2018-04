Sazby v USA zůstanou nízké. Dobrá zpráva pro akcie, špatná pro dolar

Zatímco ještě v prosinci očekávání obchodníků ohledně brzkého růstu úrokových sazeb ve Spojených státech nabíralo na síle, první lednový týden tyto spekulace na finančních trzích poslal opět na chvíli k ledu. Lví podíl na tom měl nejen samotný šéf americké centrální banky (Fed) Ben Bernanke, ale hlavně nepříznivá ekonomická data, která koncem týdne přišla z ostře sledovaného pracovního trhu.

Z prvního projevu Bena Bernanka v novém roce jasně vyplynulo, že americká centrální banka hodlá i nadále pokračovat v politice velmi nízkých úrokových sazeb, a to navzdory existujícím obavám některých ekonomů, že by tato politika mohla vést k dalšímu nafukování cenových bublin.

Na jeho slova reagovali hned ze začátku týdne velmi pozitivně akciové indexy na celém světě, protože to byly právě akcie, jejichž cena díky rozvolněné měnové politice Fedu rostla od března minulého roku řádově o desítky procent.

Byly to však až v pátek zveřejněné výsledky z amerického trhu práce, které jeho slovům dodaly skutečně na váze. Prosincová zaměstnanost ve Spojených státech totiž přinesla nepříjemné překvapení, když americká ekonomika přišla o 85 tisíc pracovních míst, což byl horší výsledek, než jaký zaznamenala v předchozím měsíci.

Nezaměstnanost sice zůstala beze změny na 10 %, celkově ale prosincové výsledky příliš dobrý dojem nezanechaly. Řada obchodníků totiž doufala v to, že by koncem minulého roku americká ekonomika poprvé po dvou letech mohla opět vytvořit více pracovních míst, než o kolik během měsíce přišla. Nestalo se.

Protože hraje trh práce klíčovou roli v rozhodování amerických centrálních bankéřů o sazbách, nedá se očekávat, že by Fed na svém nadcházejícím zasedání jakkoli naznačil, že se připravuje na postupné utahování měnových kohoutků.

Nezaměstnanost je stále vysoká a neklesá, banky zatím nechtějí úvěrovat soukromý sektor a velkou otázkou stále zůstává, jak si vůbec povede spotřebitelská poptávka poté, co začnou odeznívat efekty vládních stimulů.

Co to může do nejbližších týdnů znamenat pro trhy? Pro vlastníky akcií se nemusí jednat nutně o špatnou zprávu. Obavy z vyšších sazeb a stahování likvidity zatím nebudou na pořadu dne, což může velmi účinně bránit tomu, aby se cena akcií a ostatních rizikovějších aktiv dostávala pod agresivnější prodejní tlak.

Do problémů se naopak mohou dostat ti, kteří mají své úspory v dolarech. Americká měna totiž celý prosinec zpevňovala díky spekulacím na to, že sazby v USA porostou podstatně rychleji, což se ale nyní ukazuje jako příliš optimistický scénář. To se potvrdilo již v pátek, kdy se dolar v reakci na zveřejněné výsledky z trhu práce dostal pod silný prodejní tlak a slábl jak na páru s eurem, tak k ostatním světovým měnám včetně koruny.