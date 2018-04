Sázka na akcie: jistý zisk

Pozornost investorů byla nadále soustředěna na akciové trhy, které až na mírné zakolísání prakticky po celý měsíc posilovaly. Pouze na konci měsíce trhy zaváhaly poté, co se neopakoval výsledek za růst HDP v USA. Ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl růst vysokých 4 % (mezičtvrtletně, anualizováno), avšak po 8,2% růstu v předchozím období byli investoři zklamáni. Pokles však netrval dlouho, k růstu se akcie vrátily ihned poté, co bylo i 4 % (očekávalo se 4,8 %) ohodnoceno jako nadprůměrný výsledek.

Další dvě velká témata minulého měsíce byly úrokové sazby a kurz dolaru a eura. Ke zpřísnění monetární politiky nedošlo ani v USA, ani v eurozóně, nicméně je patrná změna uvažování centrálních bankéřů. V USA v komentáři FOMC (Federal Open Market Committee, výboru amerického FEDu, který rozhoduje o úrokových sazbách) se totiž objevila změna v argumentaci, která vystrašila všechny trhy. FED totiž naznačil, že zvýšení sazeb by mohlo nastat dříve, než bylo očekáváno. Dluhopisy v reakci ztratily, avšak pokles se nevyhnul ani akciím v USA, který se posléze přelil i do Evropy.

Nicméně pro akciový trh zůstává i nadále pozitivní prognóza, která plyne z dobrých makroekonomických dat a ukazatelů. Růst HDP je vysoký, nezaměstnanost se neprohlubuje (avšak zatím ani moc nesnižuje), spotřebitelská důvěra je na

maximálních hodnotách od konce roku 2000. Výsledková sezóna teprve začíná, nicméně předběžné ohlašování výsledků nebylo zas až tak dobré, když některé firmy snížily odhady letošních zisků. Dobré výsledky ohlásily počítačové firmy (např. IBM, HP) či většina velkých bank z Wall Streetu.

Index Změna S&P 500 1,73% DJIA 0,33% Nasdaq Composite 3,13% FTSE 100 -1,93% DAX 2,36% CAC 40 2,26% Nikkei 225 1,00%

Zdroj: Fincentrum

Jak již bylo řečeno, pražská burza posílila více než vyspělé trhy (možná, že se u nás projevil tzv. lednový efekt, což je anomálie trhu, která bude snáze vznikat na nerozvinutém a neúplném trhu, jakým pražská burza určitě je). I v regionu střední Evropy je pražská burza nadprůměrná, překonal ji pouze index varšavské burzy s 5,4 % a maďarský BUX s 7,1 %.

Index Hodnota 30.12.2003 Hodnota 30.1.2004 Změna (%) PX-50 659,1 691,9 4,98% PX-D 1642,7 1726,9 5,13%

Zdroj: BCPP

Z domácích akcií se nejlépe dařilo bankovním titulům: Erste Bank (+9,1 %), Komerční banka (+8,0%) a opět sektoru těžby a zpracování nerostů a rud, který zastupují ISPAT Nová Huť (+18,2 %), Severočeské doly (+23 %) nebo Sokolovská uhelná (+5,3 %). Na nejlepším a nejhorším místě se tento měsíc vystřídaly Tatra (+25 %) a papírny ve Větřní (-14,2 %), i když objemy u těchto akcií jsou minimální, do 300 tis. Kč za měsíc.

Největší investiční extrémy za měsíc Nejlepší změna (%) Nejhorší změna (%) Domácí akcie (bez SPADu) TATRA 25,0 JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ -14,2 SPAD ERSTE BANK 9,1 ČESKÉ RADIOKOMUN. -1,2

Zdroj: BCPP

Přehled výkonnosti domácích i zahraničních fondů svědčí o dobrém rozjezdu akciových trhů a pokračujícím negativním trendu u dluhopisů. Z domácích fondů skončily všechny akciové fondy v černých číslech, největší ISČS Sporotrend dosáhl v lednu hranice 1 mld. Kč majetku ve fondu. Z korunových fondů jej ve velikosti aktiv předčí pouze fond ING český akciový fond, který spravuje 1,22 mld. Kč. Fond ING dosahuje rovněž nejvyšší výkonnosti v ročním horizontu +49,1 %, v lednu však mírně zaostal s +4,67 %. Ze zahraničních fondů denominovaných v koruně jej překonal Conseq Invest Akciový fond s +6,12 %.

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (%) Název fondu Výkon za 1 měsíc (%) Název fondu Výkon za 1 měsíc (%) Akciový ISČS SPOROTREND 5,66 ČPI Fond ropného a energet. průmyslu 1,01 4,17 Smíšený ČSOB středoevroproský 3,93 Balancovaný f. nad., ŽB-Trust -1,53 1,16 Dluhopisový IKS Plus bondový 1,19 ISČS TRENDBOND -0,05 0,33 Peněžního trhu ISČS SPOROINVEST 0,24 IKS peněžní trh 0,01 0,15

Zdroj: UNIS ČR

Dluhopisy neměly v lednu „na růžích ustláno“. Dobré výsledky makroindikátorů jak v USA, tak v Evropě tlačily na další pokles cen. Dalším faktorem, který výrazně ovlivnil i dluhopisové trhy a výkonnost dluhopisových fondů jsou měnové kurzy. Leden byl z hlediska kurzů velmi rušný, neboť trend oslabování dolaru byl zastaven a dolar značně posílil. Představitelům ECB, na rozdíl od kolegů na druhé straně Atlantiku začíná vysoký kurz eura vadit a poukazují na jeho škodlivé důsledky. V komentářích představitelů se nejvíce objevují negativní reakce na přílišnou volatilitu kurzu eura a dolaru.

Měnové turbulence v Polsku a Maďarsku byly spolu s úrokovým difernciálem příčinou nízké výkonnosti domácích dluhopisových fondů. Domácí dluhopisy skončily v kladných hodnotách, nicméně výsledky byly negativně ovlivněny současnou situací: poptávka zahraničních investorů se soustředí více v Polsku a Maďarsku, výkonnost fondů zaměřených na okolní země poté nejvíce závisí na kurzových pohybech, měnovém zajištění a alokaci mezi jednotlivé země. To je vidět i na lednových výsledcích. Na jedné straně žebříčku je IKS Plus bondový (+1,19 %), na druhé podobně zaměřený ISČS Trendbond (-0,05 %).

Za připomínku stojí ještě to, že tentokrát příliš nezabodovaly tradičně nejúspěšnější fondy high yield dluhopisů.

Zahraniční fondy s registrací od KCP Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (%) Název fondu Výkon za 1 měsíc (%) Název fondu Výkon za 1 měsíc (%) Akciový KBC EQ. F. EURO TECHNOLOGY 14,84 CI GOLD STOCK -6,13 5,06 Smíšený Templeton Global Balanced 8,68 PIONEER MIX 1 -0,66 2,46 Dluhopisový Templeton Global Bond 4,39 RAIFFEISEN "VIZE EVROPY" -1,39 0,87 Peněžního trhu ESPA CASH EURO-PLUS 2,03 MFS US DOLLAR RESERVE FUND -0,01 0,16

Zdroj: AKAT ČR

Výsledky na měnovém trhu lze shrnout do následujících tezí: kurz dolaru a eura je vysoce volatilní, přes lednové posílení dolaru se dá očekávat další pokles kurzu dolaru; domácí měna stále oslabuje jak proti euru, tak proti dolaru. Kurz koruny a eura se vyšplhal až těsně pod 33,4 Kč/EUR. Měsíční změna kurzu dosahuje 3,3 %. Vůči dolaru, kde koruna klesla až k 26,86 Kč za dolar, činí změna 4,46 %.

Pro investory může být zajímavá situace na trhu s drahými kovy. Cena zlata totiž atakovala 15-leté maximum, když ve druhém týdnu dosáhla 425,50 dolarů za troyskou unci. Po zbytek měsíce sice zlato ztrácelo v důsledku posilujícího dolaru, za měsíc spadlo o 4 % na dvouměsíční minimum 399,75 USD. Nicméně i tak byla průměrná lednová cena 414 dolarů za unci. Růst ceny z počátku měsíce mohl být způsoben nižší likviditou ve vánočním období a korekce z počátečních výšin tak byla předvídatelná.

Pro odvážnější investory je na trhu od konce loňského roku novinka, která umožňuje snadno a bez vysokých transakčních nákladů investovat do zlata. Na London Stock Exchange se totiž začalo obchodovat s tzv. Gold Bullion Securities (GBS) – akcie zlatých svitků, což je de fakto zlatem zajištěný fond. GBS umožňují přímou investici do zlata prostřednictvím burzovně obchodovaného instrumentu. Jde o další způsob, jak kromě futures investovat jednoduše do zlata. Platina za leden vzrostla o 3 % na hodnotu 837 USD za troyskou unci, nicméně během ledna dosáhla až na 865 USD/unci. Důležité je, že cena překonala rezistentní hranici 850 dolarů, a že i za tuto cenu jsou poptávající ochotni nakupovat (především Čína).

Ropa stejně jako ostatní komodity reagovala na růst dolaru, takže ve druhé polovině měsíce klesala, až na 29,6 USD za barel (ropa typu brent) . První polovina měsíce však stále byla ve znamení růstu, kdy poklesly americké zásoby (na 28-leté minimum). Obrat přinesl zmíněný kurz dolaru, opadnutí mrazů v USA, ale i přesvědčení, že OPEC na svém zasedání 10. února těžbu ropy nesníží.

