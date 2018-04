Sázka na nejlepší se nemusí vyplatit

Nejlepší fondy peněžního trhu

U akciových fondů bychom mohli udělat podobnou analýzu, nicméně investiční horizont u akciových fondů (minimálně tři roky) je příliš dlouhý na to, abychom mohli šesti či sedmiletou historii zhodnotit. Roční výkonnosti by u akciových fondů měly hrát nižší roli než u fondů dluhopisových a peněžních, neboť volatilita akciových trhů a délka investice je mnohem větší.

Nejlepší akciové fondy

Nejlepší fond 1999 2000 2001 2002 ING český akciový fond 43,45% 7,88% -2,71% 4,64%

Nejlepší fond 1999 2000 2001 2002 1.IN Akciový fond 1/6 6/8 7/12 5/15 40,70% -12,11% -25,11% -24,74% ČPI Fond globálních značek 6/6 1/8 1/12 2/15 14,19% 2,42% -11,23% -13,75% ČPI Fond globálních značek 6/6 1/8 1/12 2/15 14,19% 2,42% -11,23% -13,75% ISČS Sporotrend 2/6 4/8 3/12 1/15 18,16% -5,43% -16,15% -11,67%

Pozn.: akciové fondy jsou rozděleny na české fondy a zahraniční fondy denominované v Kč, neboť největších výnosů z obou kategorií vždy dosáhl fond ING český akciový fond

Zdroj: Fincentrum

Jak můžeme shrnout to, co je patrné z tabulek? Můžeme potvrdit, že ty fondy, které byly jeden rok nejlepší, v dalších letech už takové úrovně výkonnosti nedosahovaly. I zde lze najít výjimku, a sice fond ING, jenž dosahoval nejlepší výkonnosti z korunových fondů po celé sledované období. (Interpretace tohoto faktu je však kvůli zmíněným odlišnostem u akciových fondů o něco složitějsí.) Ukazuje se, že není marné ani zbytečné dbát na dodržování pravidel pro propagaci a zařazování zmíněných upozornění. Pro investory by pak nemělo při výběru fondu hrát roli pouze to, že v minulém roce překonal ve výnosu konkurenty, ale také další kritéria od investičního zaměření po poplatky,...

Jak vybíráte fondy pro investování vy? Je pro vás nejdůležitější výnos, nebo se zajímáte i o další charakteristiky fondu, jako např. investiční zaměření, složení portfolia? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.