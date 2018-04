Sazka vs. AMCICO: Kdo získá jackpot?

, aktualizováno

Ve středečních novinách se objevil celkem nenápadný inzerát společnosti SAZKA, ve kterém náš největší provozovatel sázkových her hledal věřitele První americko-české pojišťovny. Je možné, že by mohla být pojišťovna zaštiťující se prvotřídním ratingem AAA za jistých okolností navržena do konkursu?