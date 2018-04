Sázkami proti povodňovým škodám

Většina obyvatel se ovšem ostře brání, neboť by zvýšení pojistného na pojištění nemovitostí znamenalo další citelný zásah do beztak již vyčerpaných rodinných rozpočtů. „Nenechám ze sebe dělat dojnou krávu,“ nechal se slyšet provozovatel restaurace na břehu řeky Lužnice Mojmír Humpl. V zápětí ovšem s úsměvem dodal, že nebude tak zle, protože už dostal jiné zajímavé nabídky na zajištění proti povodňovým škodám.

Nejasně hovoří o tajuplné nabídce i ostatní dotázaní z malého jihočeského městečka. Až po dlouhém naléhání a slibu tučného honoráře prozradil trochu více detailů záhadné nabídky pracovník zdejší čističky odpadních vod, který si raději nepřál být jmenován: „Asi před dvěma týdny k nám přišli zástupci velké sázkové kanceláře s tím, že si můžeme vsadit na to, zda dosáhne hladina řeky v období od dubna do září příštího roku určité výšky. Pokud ano, výhra by nám měla pokrýt povodňové škody. Pokud ne, zůstane zisk na straně sázkové kanceláře. Jedním z argumentů pracovníka sázkové kanceláře bylo právě zvyšování pojistného ze strany tuzemských pojišťoven.“

Jak tedy vypadá sázení na velkou vodu v praxi? Řekněme, že například vlastník domu v Praze – Holešovicích očekává v létě příštího roku záplavy a následné poškození domu. Jelikož ovšem nechce platit každoročně vysoké pojistné (záplavy přece přijdou jen čas od času a on dokáže situaci s určitým předstihem odhadnout), uzavře raději sázku v sázkové kanceláři. Pokud očekává škodu půl milionu korun a sázková kancelář vypíše na danou výši hladiny kurz 9,5, měl by tedy vsadit přibližně 50 tisíc korun. Může ovšem vsadit i méně a případný rozdíl mezi vyplacenou výhrou a skutečnou škodou uhradit z vlastních prostředků.

Ačkoli se zdá tato nabídka absurdní, opak je pravdou. Podobný systém funguje běžně například v USA či v Brazílii a tamní obyvatelstvo si jej nemůže vynachválit. V České republice přispěl k rozjezdu tohoto projektu mimo jiné i premiér Vladimír Špidla když prohlásil, že povodně lze očekávat i v příštím roce. Na klidu nepřidalo ani prohlášení meteorologů o tom, že v příštích třech desetiletích budou přesahovat srážky výrazně dlouhodobý průměr.

Podle zástupců tuzemských pojišťoven je ovšem vypovězení pojistných smluv velmi pošetilé. Sázející totiž sice zaplatí za sázku méně než za roční pojistné, ovšem výhry často nepokryjí celkové škody. Navíc se také může stát, že hladina řeky jen o jediný centimetr nedosáhne stanovené výše a výhra vyplacena nebude i přesto, že poškozený zaznamenal vysoké škody.

Člen představenstva První pražské pojišťovny majetku Čestmír Opatrný zmínil ještě jednu věc, na kterou by měli pojištěnci před masovým vypovídáním smluv pamatovat: „Důležitý je rovněž fakt, že sázka na rozdíl od pojištění kryje pouze riziko povodně. Pokud tedy dům vyhoří, spláče sázkař nad výdělkem.“

Je ovšem velmi pravděpodobné, že v případě úspěchu sázek na povodně zavedou velké tuzemské sázkové kanceláře rovněž sázky na požár a další běžná rizika. Vrcholným sázkařským produktem by pak mohla být sázka na dožití kombinovaná se sázkou na výši tržních úrokových sazeb, která by měla nahradit v současnosti velmi oblíbené kapitálové životní pojištění. K otázce případných daňových úlev takového produktu se ovšem prozatím Ministerstvo financí odmítlo vyjadřovat.

Využijete také raději možnosti sázky na povodeň, nebo zůstanete věrní pojišťovnám a svůj majetek si raději pojistíte?