Sběratelé za první pololetí utratili přes sto milionů korun

Symbolická hranice jednoho milionu korun byla překonána hned v devíti případech. Nejdražším dílem se stal třímilionový obraz rakouského malíře Oskara Laskeho Loď bláznů. Z českého umění nejvyšších cen dosáhla díla Josefa Šímy, Antonína Procházky, Františka Foltýna, Jana Zrzavého a Václava Špály.

Všechno mělo být jinak

Největším překvapením a nakonec i největším zklamáním jarní sezony byla dražba barokního obrazu Diana a Endymion od benátského malíře Jacopa Amigoniho. Obraz byl v březnu vydražen za senzačních šest milionů korun. Stal se tak celkově druhým nejdražším obrazem v Česku. Dražitel však tuto částku nakonec v předepsané lhůtě neuhradil a původní majitel si vzal dílo zpět. Společnost Dorotheum bude falešného kupce žalovat.

Podle původních očekávaní měla žebříčku nejdražších děl dominovat díla Františka Kupky. Vůbec poprvé se totiž na tuzemském trhu objevily Kupkovy olejomalby. Díla pocházející ze slavné Waldesovy sbírky dražila začátkem května společnost Meissner - Neumann. Jak abstraktní Modrá kompozice, nabízená za 6,5 milionu korunu, tak raný akt Žena v zrcadle za 2,8 milionu korun však zůstaly bez kupce. Za poměrně vysoké částky se prodaly jedině kvašová studie Žlutý krám a akvarel Zusa a Villete. V obou případech šlo však pouze o vyvolávací ceny.

Obraz Loď bláznů (Das Narrenschiff), jenž byl na květnové aukci společnosti Dorotheum vydražen za rekordní tři miliony korun, je autorskou variantou stejnojmenného díla, které se nachází ve sbírkách Österreichische Galerie ve Vídni a je považován za vrcholné dílo Oskara Laskeho. Loď bláznů je metaforou zkaženosti světa a pošetilosti lidského konání. Sám sebe malíř vypodobnil jako nestranného pozorovatele, který z nejvyššího stěžně lodi sleduje chaotické hemžení na palubě.

Mnohonásobné nárůsty cen nejsou výjimkou

Milionové částky v případě obrazů Josefa Šímy, Václava Špály či Jana Zrzavého nejsou tak mimořádné, neboť za podobné ceny byly jejich práce draženy již v minulosti. Zajímavější jsou díla, u kterých došlo k překvapivému nárůstu ceny. V první desítce je takovouto položkou Krajina v Giverny od pozapomenutého impresionisty Václava Radimského. Obraz byl na červnové aukci galerie Pictura vydražen za rovný milion korun, což představuje stoprocentní nárůst oproti vyvolávací ceně. Dosud žádná Radimského krajina se neprodala za takto vysokou částku. Výrazný vzestup ceny zaznamenaly Radimského obrazy i na aukcích společností 1. Art Consulting Brno (ze 150 000 na 490 000 korun) a Meissner - Neumann (z 250 000 na 550 000 korun).

Podobným úspěchem byla dražba obrazu Z Dalmácie od Oldřicha Blažíčka, jehož cena na aukci Dorothea vzrostla ze 150 000 na 450 000 korun, nebo dražba sádrové sochy Otto Gutfreunda Muž u selfaktoru, která byla na aukci Galerie Art Praha prodána za úctyhodných 850 000 korun. Obraz Koně na pastvě od nepříliš známého ruského malíře Pavla Osipoviče Kovalevského sice zaznamenal ještě dramatičtější vzestup - z 30 000 na 600 000 korun. Jde však spíše o kuriozitu, která z hlediska tuzemského trhu nemá skoro žádný význam.

O statisíce jde jen výjimečně

Výnos deseti nejúspěšnějších aukcí činí přes 90 milionů korun. V této částce přitom nejsou započítány 15 až 20procentní provize, které si aukční síně účtují zvlášť. Přesto na tuzemském trhu většinou nejde o zdaleka tak vysoké částky, jak by se mohlo zdát. Kolem 60 procent všech vydražených děl je prodáno za cenu do 20 000 korun a přes 90 procent za částky do 100 000 korun. Průměrná prodejní cena byla 45 000 korun. Uvedená čísla přitom vycházejí jen z desítky nejúspěšnějších aukcí. Při započítání výsledků všech aukcí výtvarného umění a starožitností by šlo o ještě menší částky.

Co se neprodalo?

O situaci na trhu vypovídají nejen dražební rekordy, ale i to, která díla naopak zůstala bez kupce. Skutečnost, že se nepodařilo prodat řadu kvalitních děl, dává za pravdu stížnostem na nedostatek volných peněz mezi sběrateli. Vedle již zmiňovaných Kupkových olejomaleb se nepodařilo prodat několik reprezentativních obrazů od autorů, jako Josef Čapek, Bohumil Kubišta, Alfred Justitz nebo Mikuláš Medek. Zajímavý případ představuje Antonín Procházka. Zatímco jeho rané kubistické zátiší se stalo třetím nejdražším dílem, o jeho pozdní tvorbu není skoro vůbec zájem, byť jsou tato díla nabízena za výrazně nižší ceny.





Top ten nejdráže prodaných děl na aukcích v 1.pololetí

Autor Název Cena (mil.Kč) Aukční síň Datum (r.2003)

1. Oskar Laske Loď bláznů 3 Dorotheum 24. 5. 2. . Josef Šíma Ateliér (Krajina) 2,4 1. Art Consulting Brno 2. 2.

3. Antonín Procházka Podnos 1,6 1. Art Consulting Brno 17. 5. 4. František Foltýn Abstraktní kompozice 1,4 1. Art Consulting Brno 2. 2. 5. Jan Zrzavý Ostrov blažených 1,25 Pictura 8. 6. 6. Václav Špála Berounské skály 1,2 Pictura 8. 6. 6. František Kupka Žlutý krám 1,2 Meissner - Neumann 3. 5.

7. P.P.Rubens (následovník) Tiberius a Agripina 1,1 Antikva Nova Kodl 26. 4. 8. Václav Radimský Krajina v Giverny 1 Pictura 8. 6. 9. František Foltýn Kompozice 0,98 1. Art Consulting Brno 17. 5. 10. František Kupka Zusa a Villete 0,95 Meissner - Neumann 3. 5. 10. František Tichý Catchan (Pařížské střechy) 0,95 Galerie Art Praha 31. 5.