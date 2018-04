Sběrné boxy klienty bank nelákají, jsou ale levnější než služba u přepážky

Obecně banky sběrný box považují za stejně bezpečný jako jakékoliv jiné podání příkazu. Apelují však zároveň na své klienty, aby dodržovali základní bezpečnostní principy. Mezi ně patří zejména ochrana osobních dat, včetně vlastního podpisového vzoru.

"Sběrný box je jedním z kanálů, které klientům nabízíme pro zadávání platebních příkazů. Jde o bezpečnou a dobře zabezpečenou službu. Nicméně ze samotné podstaty takového způsobu přijímání platebních příkazů vyplývá, že boxy nemohou být stejně sofistikovaně zabezpečené jako například kanály internetového bankovnictví," řekl iDNES.cz Jakub Puchalský z Raiffeisenbank.

Jen velmi málo klientů bank tuší, že mohou podávání příkazů prostřednictvím sběrného boxu jednoduše u svého účtu zakázat. V České spořitelně by se nového klienta už při zakládání účtu měli zeptat, zda chce box používat. Ovšem požádat o jakési zablokování této služby lze i kdykoliv později a bezplatně. Také Komerční banka službu zablokovat umí. V ČSOB či Raiffeisenbank ale v tuto chvíli neuspějete. Volksbank standardně tuto možnost také neposkytuje, nicméně na žádost klienta by nějaká opatření provést dokázala.

limity pro podání příkazů do sběrného boxu Česká spořitelna: 499 999 korun

ČSOB: 100 000 korun

Komerční banka: 499 999 korun

Raiffeisenbank: 499 999 korun

Volksbank: 100 000 korun (VolksbankShop), jinde 350 000 korun Zdroj: banky

Přestože banky svým službám věří, ustanovily limity transakcí, které lze prostřednictvím sběrného boxu provést. Například ČSOB hranici nastavila poměrně nízko, a to na 100 000 korun. V České spořitelně, Komerční bance či Raiffeisenbank zpracují podaný příkaz až do částky 499 999 korun, případně ekvivalentu v cizí měně.

Limit pro sběrný box upravila Volksbank na 100 000 korun ve VolksbankShopech (pobočky v Kauflandech) a na 350 000 korun ve svých běžných pobočkách. Sami si limit u svého účtu pro příkazy zpracovávané ze sběrného boxu stanovit nemůžete. Kromě bezpečnostních limitů a zůstatku účtu kladou ale kladou banky největší důraz na shodu podpisu s podpisovým vzorem.



Volksbank ale přeci jen ještě jednu "vychytávku" navíc má. Pro případ ověřování, že se jedná o správnou osobu, může klient připojit k svému podpisu i heslo, které si sjednává v podpisovém vzoru. Ostatní banky doporučují ustanovit si podpisový vzor zcela odlišný od běžně používaného podpisu.

Přesná čísla o množství příkazů podaných prostřednictvím sběrných boxů banky ale poskytnout nechtějí. Odhadují však jejich počty v řádu procent (u Raiffeisenbank tvoří asi jedno procento všech příkazů, v ČSOB zhruba šest procent).

Tabulka: Ceny za jednorázový příkaz k úhradě v českých korunách Banka Cena za transakci (v korunách) Česká spořitelna 8 ČSOB 9 Komerční banka 29 Raiffeisenbank 0-35* Volksbank 0**/30-55*** Pozn.: * dle druhu účtu, ** příkaz v rámci Volksbank, *** popl. za standardní a nestandardní papírový platební příkaz

Sběrný box najdete v pěti tuzemských bankách

Sběrné boxy jsou službou, kterou u nás provozuje Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank a Volksbank. Služba funguje u všech bank velmi podobně – schránka umístěná uvnitř v pobočce, kam vhodíte kupříkladu příkaz k úhradě, který chcete zaplatit ze svého účtu. Vše bez součinnosti s kýmkoliv u přepážky banky, zpravidla bez čekání a levněji. Banka nashromážděné příkazy z boxu vyzvedne (obvykle na konci pokladních hodin pobočky – jedenkrát, ale i vícekrát denně) a následně zpracuje.

Aby vše proběhlo úspěšně, musí být na účtu v prvé řadě dostatek peněz. Dále pak je třeba správně vyplnit příkaz a jeho povinné náležitosti. Převáděná částka také nesmí překračovat bezpečnostní limit služby. Zásadní roli hraje rovněž podpis. Ten by měl dokonale odpovídat podpisovému vzoru účtu plátce.

Není-li cokoliv z toho splněno, banka příkaz neprovede. Další postup se však liší banka od banky. Česká spořitelna své klienty o neprovedení příkazu informuje písemně i telefonicky, podobně i Volksbank. ČSOB naopak své klienty nevaruje vůbec. Banka se přitom odvolává na skutečnost, že se většina klientů o situaci dozví ze svého elektronického bankovnictví nebo služby SMS Info. Pokud klient elektronické bankovnictví nepoužívá, což bude případ pravděpodobně častější, přijde na neprovedený příkaz až poté, co mu domů přijde výpis z účtu.

kdy zpracuje vaše banka příkaz ze sběrného boxu Česká spořitelna: podaný do 12 hodin - tentýž den, po 12. hodině - následující pracovní den

ČSOB: následující pracovní den po podání

Komerční banka: následující pracovní den po podání

Raiffeisenbank: následující pracovní den po podání

Volksbank: podaný do 15 hodin - tentýž den, po 15. hodině - následující pracovní den Zdroj: banky

Přes sběrný box zaplatíte složenku i zadáte trvalý příkaz

Pokud uvažujete, co všechno lze přes sběrný box zařídit, pak i v jednotlivých bankách se vaše možnosti různí. Zatímco v České spořitelně či Volksbank nezařídíte nic vyjma jednorázového příkazu k úhradě či inkasu v české měně, v Komerční bance podáte příkaz k úhradě, příkaz směřovaný do zahraničí i si založíte, změníte či zrušíte jakýkoliv trvalý příkaz.

Rychlost zpracování, a tedy následného převodu peněz z vašeho účtu také záleží na tom, kdy příkazy do sběrného boxu vhodíte. Boxy vybírají pracovníci poboček denně a zpracovávají je obvykle až další pracovní den (vyjma České spořitelny a Volksbank, kde jsou boxy vybírány i několikrát denně). Trvalé příkazy je proto do sběrného boxu kupříkladu v Komerční bance nutné podat nejpozději dva pracovní dny před jejich splatností. Expresní příkazy (tj. vyžadující mimořádně rychlé zúčtování) tudíž do boxu vhodit nelze. Budou totiž zpracovány jako standardní.