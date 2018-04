Sbohem, Telecome

Ovlivněn veselými reklamami o internetu za korunu volám Českému Telecomu, kde se dozvídám, že rychlejší připojení skutečně nabízejí. Kromě poplatku za internet však vždy musím platit i paušál za to, že mám pevnou linku. Přijde mi to drahé a chci smlouvu s Telecomem ukončit – z pevné linky voláme minimálně, jde mi jen o síť.

Na zelené lince operátora mi však slibují od Nového roku lepší služby za nižší ceny. Nakonec jsme se domluvili na dočasném vypojení telefonní linky. Bude trvat šest měsíců, pokud o obnovení služeb nepožádám dříve, když Telecom přijde s dobrou nabídkou, mohu se rychle vrátit. Měsíčně budu platit udržovací poplatek 104 korun (plus DPH, samozřejmě).

Stalo se, jak jsme se domluvili, od začátku roku je telefon němý – nemohu volat ven a nedá se dovolat ani k nám. Kromě internetu mi telefon vůbec nechybí. Začínám prohlížet alternativní nabídky. Dejte nám to písemně, řekli mi po týdnu

V březnu zjišťuji, že Telecom sice zrychluje, ale nezlevňuje. Volám znovu operátorovi a tentokrát už doopravdy chci odejít. Do 48 hodin mi prý někdo zavolá a vše se mnou vyřídí. Nikdo nevolá. Třetí den večer ztrácím nervy. Znovu se obracím na zelenou linku a ptám se, kde je problém. Lhůtu prodlužují na pět dní, tak prý je to standardní. Poslední den jsem se konečně dočkal telefonátu odpovědné osoby. Těším se, že konečně službu zruším. Po chvíli opakovaných dotazů, proč jsem nespokojen s jejich službami, se dozvídám, že tak snadné to s výpovědí nebude.

Smlouvu nemohu ukončit telefonicky, musím sednout, napsat dopis a Telecomu ho poslat. Po dalším měsíci (výpovědní lhůta) se konečně Telecomu zbavím a přestanu platit. Vychází to na konec dubna.

Perlička na závěr: šest měsíců od písemné výpovědi mi ještě bude telefon doma fungovat jako přijímač hovorů – říkají tomu vypojení „na zkoušku“. Nemusím ani podotýkat, že během těch šesti měsíců nebudu platit nic. Proč mi tento způsob ukončení nenabídli hned napoprvé? Asi potřebovali těch 480 korun, které jsem zaplatil za hluchý telefon.