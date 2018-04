Scoring – hvězdy nepadají jen z nebe

Padající hvězdy od minulého týdne můžete pozorovat nejen za teplé letní noci, ale i během dne na stránkách Fincentra. V rámci rekonstrukce stránek fondů jsme pro Vás připravili scoring fondů – analytický nástroj k posouzení úspěšnosti fondu, který má velice příjemný výstup – několik hvězdiček (1-5), jejichž počet závisí na historické úspěšnosti fondu. Čím více hvězdiček, tím si fond v minulosti vedl lépe.

Jak je scoring počítán?

Na prvním místě je nutno zdůraznit, že výpočet scoringu fondu je založen pouze na objektivních údajích a nevchází do něj žádné subjektivní hodnocení Fincentra ani žádné jiné instituce. Neexistuje tedy žádný prostor pro jakékoli ovlivnění výsledku scoringu fondu - nemůžeme snížit scoring i když se nám nelíbí portfolio manažer fondu, jeho investiční strategie nebo si myslíme, že fond do roka zanikne. Scoring je založen pouze na dvou kritériích: výnosu a riziku.

Scoring tak odráží rub a líc investování: čím vyššího výnosu chceme dosáhnout, o to vyšší musíme přijmout riziko. Při rozhodování o tom, který fond zvolit, nelze hledět jednostranně pouze na výkonnost fondu, ale i na jeho riziko. Na strategii koupit v historii nejvýkonnější fond doplatilo již mnoho investorů. Pro příklad nemusíme chodit daleko – mnoho českých investorů podlehlo vysokým výnosům fondu Pioneer Trust v letech 1996-1999, aniž by si plně uvědomili riziko. O to více byly překvapeni v loňském roce, když podíly fondu ztratily takřka čtvrtinu své hodnoty z počátku roku. Nejde tedy o to, vybrat fond s nejvyšší výkonností, ale fond, který má rozumně vysokou výkonnost při co nejmenším riziku. Bohužel investiční společnosti z pochopitelných důvodů většinou zdůrazňují pouze výkonnost fondu, a to jak prostřednictvím grafů, tak uváděním hodnot historických výkonností fondu. Riziko fondu je obvykle pouze uvedeno v obecné rovině, a pouze ve výjimkách je kvantifikováno. Riziko fondu tak podílník může odhadnout pouze od oka z „roztěkanosti“ grafu, ten je ale mnohdy publikován již jako vyhlazený.

Tento dvojí pohled – výnos versus riziko – nabízí scoring ve velmi jednoduché formě. Zjednodušeně řečeno, vezme výkonnost pro podílníka (očištěnou o maximální vstupní, výstupní poplatky a vyplacené dividendy) k minimálnímu investičnímu horizontu fondu a porovná ji s výkonností ostatních fondů v kategorii. Obdobně se porovná riziko fondu, počítané jako anualizovaná směrodatná odchylka denních výkonností fondu, s rizikem ostatních fondů ve stejné kategorii. Posléze se relativní úspěšnost fondu ve výkonnosti a riziku sloučí dohromady a získá grafickou podobu hvězdiček. Podrobný popis výpočtu scoringu u ukázku výpočtu naleznete zde.

K čemu je scoring a jak ho používat?

Scoring je především ukazatel, který Vám dá rychle základní informace o historické úspěšnosti fondu. Uživatel se tak snadno a rychle zorientuje, aniž by se musel prokousávat tisíci čísel. Rychlá orientace je důležitá především v dnešním globálním světě, kdy jsou českému investorovi nabízeny stovky až tisíce různých fondů. Scoring je tedy prvním kritériem, které by měl investor použít při rozhodování kam investovat. Neměl by ale být kritériem posledním – investor by měl na zúženém výběru srovnat výkonnost fondu od založení, investiční strategii, výši poplatků nebo osobu portfolio manažera a teprve poté vybrat ten nejlepší fond.

Srovnat fondy podle scoringu můžete v Interaktivním výběru, pokud si zvolíte kategorii fondu a v kritériích zatrhnete Scoring. Kromě celkového scoringu uvádíme i jakýsi subscoring v obou dílčích složkách – výnosu a riziku. Jednoduše tak zjistíte, zda je vysoký scoring fondu způsoben vysokým výnosem nebo nízkým rizikem.

K čemu není scoring a jak ho nepoužívat?

Scoring Vám rozhodně neřekne, který fond je pro Vás nejlepší nebo který fond Vám v budoucnu přinese největší zisk. Fondy, kterým se dařilo v minulosti překonávat průměr a které mají dnes pět hvězdiček, mohou být v budoucnu naopak podprůměrné. Scoring nelze ani chápat jako investiční doporučení Fincentra, neboť není založeno na žádném odhadu budoucího vývoje. Při rozhodování o tom, do jakého portfolia investovat, se nelze řídit jen scoringem. Může se například stát, že sektor ekonomiky nebo určitá geografická oblast stabilně roste pět let, tj. v délce investičního horizontu akciového fondu, a tento fond dosahuje výborného scoringu. Ve srovnání s jiným fondem, který diverzifikuje portfolio do více sektorů/geografických oblastí a má nižší scoring, je tento fond přitom mnohem rizikovější, a to i přes to, že má ve své dosavadní historii nižší volatilitu.

Dále nelze chápat změnu scoringu jako nakupní nebo prodejní signál. Když se scoring fondu sníží z pěti na čtyři hvězdičky, neznamená to žádnou dramatickou změnu ve fondu. Nemusí to ani znamenat, že by výkonnost fondu poklesla nebo vzrostlo jeho riziko. Snížení scoringu může být jednoduše způsoben tím, že ostatním fondům vzrostla výkonnost a tím pádem námi sledovaný fond vypadl z kategorie horních 10%.

Následující tabulka shrnuje scoring českých fondů k 2.7.2001 v členění podle kategorií. V tabulce není zastoupen žádný český fond fondů nebo akciový fond. Důvodem je krátká doba dosavadní existence těchto fondů, která je kratší než minimální investiční horizont těchto kategorií. Z počtu hvězdiček je zřejmé, že se české fondy v zahraniční konkurenci neztratily. To platí především pro dluhopisové fondy, z nichž polovina se chlubí maximálním scoringem – pěti hvězdičkami.

Fondy peněžního trhu Scoring Union peněžní trh ***** 1. IN. Fond peněžního trhu **** Živnobanka-Sporokonto *** IKS Peněžní trh *** Citicorp OPF peněžního trhu *** ČSOB peněžní trh ** AKRO Obligace * Dluhopisové fondy IKS Dluhopisový ***** 1.IN Dluhopisový fond ***** Citicorp OPF dluhopisů ***** ČSOB český dluhopisový **** IKS Eurobondový *** NEWTON Investment, Kosíř ** Smíšené fondy investAGe AG7 FOND ***** Živnobanka-Interkonto **** IKS Balancovaný **** Živnobanka-Korunový balancovaný fond *** NEWTON Investment, Praděd *** KIS ALPHA EFFECT *** AKRO růstový ** AKRO mezinárodní balancovaný ** 1.IN Výnosový fond ** Pioneer Trust ** AKRO výnosový * 1.IN Středoevropský fond *

