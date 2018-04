Pozor na směnky. Je to dobrý pomocník, ale dokáže být také zlý pán

Konzumní způsob života strhává do dluhů stále víc lidí, kteří patří do kategorie střední vrstvy. Jejich finanční...

Pět užitečných rad, jak řešit finanční potíže a krotit dluhy

Nejít ke kadeřníkovi, omezit kouření, nedávat do nákupního košíku čokoládu. To jsou jen některá omezení, s nimiž by měl...