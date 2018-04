Se zdražováním hypoték opouštíme krátkodobé fixace úrokových sazeb

Banky nepřestávají úrokové sazby hypotečních úvěrů zvyšovat, přesto však jejich růst v posledních dvou měsících již není tak strmý jako dříve. Tento vývoj ukazuje následující graf. Hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXU, který zachycuje vývoj průměrných úrokových sazeb nově poskytovaných hypoték v čase, se během prosince zvýšila o 6 bazických bodů (tj. 0,06 procentního bodu). Například u hypoték sjednaných s pětiletou dobou fixace činil nárůst 5 bazických bodů, úrokové sazby zafixované na jeden rok se však v průměru zvýšily o celých 17 bazických bodů.

Větší graf

Rekordní průměrná výše nových hypoték

Průměrná výše hypotečních úvěrů se začíná pomalu blížit dvěma milionům korun. V prosinci vzrostla až na téměř 1,921 milionu korun, což je nové historické maximum. V porovnání s listopadem to znamená velmi výrazné zvýšení o celých 172 tisíc korun. Průměrná výše hypoték sjednaných s roční fixací úrokové sazby již dosahuje dokonce 2,365 milionu korun. Přestože tedy bylo poskytnuto o téměř 500 nových hypotečních úvěrů méně než v předchozím měsíci, jejich celkový objem se zvýšil. Banky, které nám poskytují svá data (jejich seznam je uveden na konci článku), sjednaly během prosince 6 607 hypoték v celkovém objemu 12,691 miliardy korun. Více než polovina z nich byla uzavřena s pětiletou fixací úrokové sazby.

Jak se mění preference délky doby fixace

Klasická je pětiletá doba fixace úrokové sazby, kdysi klienti často ani jinou možnost výběru neměli. Až s rostoucím zájmem o hypotéky během několika posledních let banky začaly klientům nabízet i kratší fixace a později naopak také velmi dlouhodobé, na deset, patnáct i více let. Kdo chce, může si v současnosti sjednat hypoteční úvěr s úrokovou sazbou, která se po celou dobu splácení nezmění. Některé banky ještě dnes nabízejí pouze "tradiční" doby fixace na jeden, tři a pět let, někde si však klient může vybrat fixaci téměř libovolnou.

Obliba jednotlivých fixací se v čase mění. Ve výše uvedeném grafu je vidět, jak se vyvíjely úrokové sazby v uplynulých pěti letech. S tím souvisí i vývoj preferencí délky doby fixace. V době nízkých úrokových sazeb, kdy banky klientům nabízely velmi výhodné úrokové sazby s roční fixací, se jimi mnoho zájemců o úvěr nechalo zlákat a podíl ročních fixací se výrazně zvýšil, převážně na úkor tradiční pětileté sazby. S tím, jak poté sazby začaly pomalu růst, zájem se přesunul k tříletým fixacím a v poslední době, kdy je zdražování hypoték velmi rychlé, již opět jednoznačně vede fixace pětiletá. Zájem o konkrétní dobu fixace však neovlivňují pouze úrokové sazby. Pokud banka některou fixaci ze své nabídky zvýhodní například snížením poplatků nebo nižší úrokovou sazbou, poptávka po ní se může skutečně velmi výrazně zvýšit.

Několik příkladů z posledních let

V následujících grafech jsou tři příklady, které ilustrují, jak se měnil zájem o jednotlivá fixační období v posledním roce a půl.

V červenci roku 2006 došlo k tomu, že hypoték s roční úrokovou sazbou se sjednalo dokonce více než hypoték s tříletou či pětiletou fixací. Tu si sjednala necelá třetina klientů. Zájem o krátkodobé fixace byl v tomto období velmi výrazný. Desetiletou fixaci si zvolilo pouze půl procenta ze všech klientů.

S tím, jak sazby rostly, začala se více preferovat fixace tříletá jako kompromis mezi nejkratšími a střednědobými fixacemi. V následujícím grafu je zachycena situace z března 2007, kdy byly sazby na loňském minimu, ještě před začátkem následného rychlého růstu sazeb. Pětileté fixaci se klienti vyhýbali ještě více, vybrala si ji pouze přibližně čtvrtina z nich. Podíl ročních fixací byl již také nižší, nezájem o dlouhodobé fixace přetrvával.

V posledním grafu je zachycena aktuální situace z prosince. Ukazuje návrat k pětiletým fixacím, sjednalo si je 55,5 procenta všech klientů. Zájem o roční fixace, které jsou vyhledávané často kvůli možnosti flexibilně s hypotékou nakládat, výrazně poklesl. Již si je nesjednává třetina, ale pouze patnáct procent nových klientů. Výrazné je rovněž zvýšení zájmu o dlouhodobé fixace. Přestože je jejich podíl stále zcela zanedbatelný, jejich počet je například v porovnání s výše uvedeným příkladem z poloviny roku 2006 více než čtyřnásobný.

Přehled některých údajů o hypotékách sjednaných během prosince je uveden v následující tabulce.

Souhrn za prosinec 2007 (údaje platí pro fyzické osoby) Doba fixace

úrokové sazby: všechny fixace dohromady 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 5,34 % 5,20 % 5,40% Změna oproti minulému měsíci

(b. p.)* + 6* + 17 + 5 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 921 2 365 1 677 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 788 6 710 6 822 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 085 8 012 8 117 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 69 % 81 % 68 % Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 21 % 13 % 21 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 10 % 6 % 11 %

Zdroj: Fincentrum

*6 bazických bodů = 0,06 procentního bodu