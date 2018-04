Sebezdokonalování je cestou k úspěchu v zaměstnání

Nikdo není dokonalý to je dobře vidět například ve stejnojmenném televizním pořadu. Kdekdo má nedostatky, kterých by se rád zbavil. To není jednoduché a je k tomu potřeba silná motivace. Pokud se to podaří, dostaví se pocit uspokojení a může se otevřít i cesta k nové pracovní kariéře.V dnešní době již žádný kvalifikovaný pracovník nevystačí s tím, co se dozvěděl ve škole. Podle potřeb rychle se měnící praxe se musí neustále učit něčemu novému - musí se zdokonalovat. Platí to jak pro řadové pracovníky, tak zejména pro vedoucí pracovníky, všichni se musí vyrovnávat s neustále rostoucími požadavky a nároky, které jsou na ně kladeny. Dá se říci, že právě úspěšní vedoucí pracovníci se od těch méně úspěšných liší tím, že se neustále v něčem zdokonalují. Sebezdokonalování je pro ně součást procesu sebeřízení. A není pochyb o tom, že i organizace, jejíž pracovníci usilovně pracují na sobě, vzkvétá.Znalost sebe sama, a to jak svých předností, tak nedostatků, je východiskem každého sebezdokonalování. To je podle většiny odborníků jedním z nejdůležitějších faktorů rozvoje celého podniku. Cenné informace o rozvíjení nevyužívaných možností či schopností mohou poskytnout přátelé. Pokud jsou upřímní, mohou být jejich poznatky východiskem sebezdokonalování stejně jako vlastní úvahy (sebereflexe) o tom, co se v poslední době zdařilo a co naopak ne. Pravidelně prováděné sebereflexe vlastních úspěchů a neúspěchů, a zejména následující analýza jejich příčin jsou cenným zdrojem poučení pro budoucnost. Většina úspěšných manažerů přiznává, že tuto metodu používá. Sebereflexe může mít i písemnou formu. Má tu přednost, že k jejím výsledkům je možné se kdykoliv vrátit a znovu o nich přemýšlet. Také pozorování jiných, zejména úspěšnějších, případně zkušenějších vedoucích pracovníků a srovnání jejich řídícího jednání s vlastním chováním může být cenným zdrojem poznatků, respektive podnětem pro sebezdokonalování. Při pozorování jiných manažerů je dobré se zaměřit na zjištění, co je v pozadí jejich úspěchů a jakých metod při své práci používají. Pak je dobré porovnat své jednání a metody práce s jednáním a metodami práce velice úspěšných manažerů a z tohoto srovnání si vzít ponaučení pro své zdokonalení.Snad nejnáročnějším způsobem sebepoznávání je současné sebepozorování. I když někteří odborníci mají vůči této metodě určité výhrady a tvrdí například, že člověk nemůže současně prožívat a pozorovat své city, respektive, že sebepozorování ruší průběh probíhajících duševních dějů, je tato metoda po určitém zácviku použitelná a může být i efektivním sebezdokonalovacím prostředkem. Emoce, které si člověk uvědomí a pojmenuje, daleko snadněji zvládne než emoce, jejichž průběhu pouze podléhá. Pozornost je dobré věnovat především záporným emocím, jejichž regulace je potřebnější než u kladných emocí. Právě probíhající emoce se dají »umrtvit« jejich pozorováním. Žádoucí je to zejména u záporných emocí. Kladným emocím je dobré nechávat volný průběh. Pravidelná sebepozorování pomáhají například odhalit příčiny špatné nálady i podmínky jejího utváření, což je předpokladem pro její ovlivňování. Také terapeutický efekt sebepozorování, respektive sebepoznání je v tomto případě zcela zřejmý. A hlubší sebepoznání přispívá i k lepšímu poznání druhých lidí. Jak hlubší sebepoznání, tak lepší znalost jiných lidí jsou důležitými předpoklady účinného sebeřízení i účinného regulování chování jiných lidí. Ani bez těchto schopností se úspěšný vedoucí pracovník nemůže obejít.1. Čeho jsem až doposud dosáhl a čemu za to vděčím?2. Kdy se mi něčeho nepodařilo dosáhnout a jaké byly příčiny mého neúspěchu?3. Jaké jsou mé silné stránky a jaké jsou mé nedostatky?4. Jaké vlastnosti, zlozvyky bych u sebe potřeboval změnit?5. Jsem odborníkem na svém místě, nebo mám ve své kvalifikaci ještě nějaké mezery?6. Jsem dobrým organizátorem?7. Jsem také vůdčí osobností, kterou ostatní uznávají jako svého přirozeného vůdce?