Jak obstát ve vyšším věku v mladém týmu. Sedm kroků k úspěchu

Důchodce Ben chce zaplnit prázdné místo ve svém životě a rozhodne se vrátit do práce. Stane se stážistou v úspěšné nové firmě, která přes internet prodává módu. A ani on, ani mladí lidé kolem něj se střetu dvou rozdílných světů nestačí divit. Ben není skutečný člověk, má obličej Roberta De Niro a je to filmová postava z amerického filmu Stážista. Ale klidně by mohl být opravdový.

Hodně lidí po padesátce totiž kariéra vrhla do kolektivu mladých dravců, kterým není zatěžko pracovat dlouho do noci, kteří spolu mluví jazykem, v němž je více anglických slov než českých, a kteří dvěma rukama obsluhují současně chytrý telefon, tablet a nejmodernější presovač.

Fakta 26 % populace je tvořeno pracujícími lidmi nad 50 let věku.



O 16 % vzroste podle odhadů podíl populace nad 65 let, z dnešních 15 na 31.



Statistiky navíc ukazují, že podíl pracujících ve věku od 50 do 64 let roste a bude tomu tak i nadále. Proč by ale zaměstnavatelé měli chtít takové lidi v pracovních kolektivech?

„Představ si mít stážistu se zkušenostmi z celého života. Na rozdíl od někoho, kdo strávil poslední čtyři roky hraním pivního ping-pongu,“ vysvětluje ve filmu Stážista majitelce e-shopu její kolega, který stážisty-seniory najal. A má pravdu. Starší lidé mají praxi, nadhled, umějí dělat kompromisy a řešit problémy, neopakují stejné chyby, stmelují kolektiv, který pak funguje lépe, než když jej tvoří pracovníci stejného věku.

A jak na nové pozici rychle zapracovat a zapadnout do kolektivu? Vyplatí se dodržovat několik základních pravidel.

1. Spolupracujte a učte se (pomalu)

„Nemá cenu konkurovat. Jedno moudré heslo říká: Amatéři soupeří, profesionálové spolupracují. Nemá význam snažit se předehnat mladé ve znalosti techniky, rychlosti práce, množství nápadů nebo v zavádění novinek, přínos starší generace je jinde,“ myslí si personální poradkyně Olga Medlíková. Z věcí, které nezvládáte, si nedělejte hlavu a nemějte strach říct si o radu nebo pomoc. Mladým to bude sympatičtější, než kdybyste ze sebe dělali děda Vševěda.

I ve vyšším věku se můžete něco nového naučit. Jak říká filmový Ben: „Na to, jak funguje technika, budu muset přijít. Musel jsem zavolat svému devítiletému vnukovi, jen abych zjistil, co je to USB. Ale já se do toho dostanu. Jsem ochoten učit se.“ Při získávání nových znalostí na sebe nespěchejte, zvláště pokud jste zanedbali celoživotní vzdělávání a v oboru vám tak trochu ujel vlak, a za každý malý pokrok se pochvalte.

2. Nedávejte věkový rozdíl najevo

To, že by vaši kolegové mohli být vašimi dětmi, případně vnoučaty, příliš nezdůrazňujte. A odpusťte si opakování staletého mýtu, že současná mladá generace je o tolik horší než ty předchozí. „Doporučuji chovat se k mladším přirozeně, stejně jako k jakékoli jiné skupině lidí, bez zdůrazňování věkových rozdílů. Čím více se vám podaří opustit polaritu já versus oni, tím úspěšnější v kolektivu budete,“ vysvětluje psycholog Dalibor Špok, který se na svém webu zabývá kariérním poradenstvím.

3. Nestěžujte si na to, kolik vám je

Zdraví už tolik neslouží, jste dříve unavení, učíte se pomaleji než předtím, ale kolegům se s tím nesvěřujte. Však oni ti mladí také řeší svoje problémy (jiné, ale neméně závažné), nemají zkušenosti, a tak dělají více chyb a nestěžují si.

4. Držte se svých silných stránek

Nejsnáze se mezi mladými prosadíte, když ukážete, co vám jde nejlépe a v čem jste si nejjistější. „Starší lidé umějí jednat a vyjednávat, dělat kompromisy, dokážou odhadnout partnera nebo vývoj situace, vědí, jak si poradit v různých životních chvílích,“ vyjmenovává Olga Medlíková. Kupodivu může být vítána i trocha životní skepse, která umírní a stabilizuje mnohdy bezhlavé mladistvé nadšení a díky níž všichni zůstanou nohama na zemi.

5. Nedávejte nevyžádané rady

V očích mladších kolegů vám zajisté ubere body, budete-li radit tomu, kdo o to dvakrát nestojí. „Mentorování, rýpalství, podceňování a pochybovačství ve stylu, to už tady všechno bylo a za nás to stejně šlapalo líp, z vás hvězdu pracovní porady neudělá,“ poznamenává Olga Medlíková.

6. Buďte moderní

I když máte své věci rádi, zkuste se alespoň v něčem přizpůsobit modernímu stylu. „Kufřík z roku 1980 možná v prostředí marketingové agentury docení, promyslete však, zda i váš vzhled, oblečení, účes, stejně jako slovník nebo zájmy nejsou něčím, co vás od kolegů vlastně zbytečně odděluje,“ radí Dalibor Špok. „Nemusíte hrát divadlo, ale zamyslete se, zda nemůžete některé zvyklosti opustit. Změna prospěje vám i vztahům na pracovišti,“ dodává psycholog.

7. Občas mladé překvapte

Čas od času je dobré říct něco nečekaného. „Zmiňte například, jak se vám hodí elektronický zápisník One Note nebo jak si pomocí mobilní aplikace Snapchat posíláte s dcerou fotky budoucích vánočních dárků. A že se vám moc líbí píseň Firework od Katy Perry. Budete najednou zajímavější,“ uzavírá lektorka Medlíková.