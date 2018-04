Vysoké výnosy či žádné riziko. Sedm nejčastějších investičních lží

Nemusí jít hned o nějaký podvod či investiční letadlo. I křišťálově průhledná a legální investice, jako je podílový fond, akcie či dluhopis, se dá prodat neseriózně, neodborně, za pomoci manipulativních argumentů či vyložených lží. Poznat, že s vámi zprostředkovatel nehraje úplně čistou hru, není vždy jednoduché. Následuje několik příkladů tvrzení, po jejichž vyslovení byste měli zbystřit.

1. Jistěže můžete čekat vysoké výnosy

Kdo investicím dostatečně nerozumí, může si pomoci něčím, co na klienty zabere skoro vždycky. Tedy slibem vysokého výnosu. Ten je použitelný prakticky na cokoliv od akcií přes zlato až po obchodování s měnami. Pokud vám někdo slibuje dvojciferné roční zisky, buď si čísla jednoduše cucá z prstu, nebo je s danou investicí spojeno i příslušně vysoké riziko. První varianta je výrazně pravděpodobnější.

2. Tady mi to podepište a o nic se nestarejte

Tato zdánlivě nevinná věta může napáchat hodně škody. Pokud vám někdo radí s investicemi, měl by posoudit vhodnost doporučeného nástroje vzhledem k vaší finanční situaci. K tomu slouží mimo jiné investiční dotazník, který zjišťuje vaše zkušenosti s investováním, majetkovou situaci atd. Jestliže na radu poradce zaškrtnete nepravdivou odpověď, nebo ho dokonce necháte vyplnit dotazník za vás, zaděláváte si na problém. Pokud se následně budete domáhat náhrady škody za neúspěšnou investici, máte výrazně nižší šance. Na papíře totiž bude vše v pořádku.

3. Ničeho se nebojte, je to garantované

Při vyslovení slova „garance“ se leckomu rozzáří oči. Kdo by nechtěl bezrizikovou investici? Ve skutečnosti je však potřeba reagovat zcela opačně. Pokud někdo slibuje garanci v kombinaci s vysokým výnosem, jde často o podvod. Ale i v případě zcela legální investice je třeba ptát se, o jakou „garanci“ vlastně jde a kdo ji poskytuje. Každá garance stojí a padá s finanční silou toho, kdo ji poskytuje. I rizikový dluhopis je „garantovaný“ v tom smyslu, že firma se zavazuje dluh splácet děj se, co děj. Ale taková garance samozřejmě platí jen do doby, než emitent zkrachuje. Pak jsou jeho dluhopisy garantovaně použitelné jako tapety, které si vylepíte na stěnu.

4. Nebojte se, je to konzervativní investice

Slabší, ale velmi častá varianta předchozího tvrzení. Zprostředkovatel zlehčuje rizika investice buď záměrně, nebo protože si jich jednoduše sám není vědom.

Finanční pákový efekt Princip páky: Investor nakupující akcie je v páce 1:2. To znamená, že polovina peněz je jeho vlastních, druhou polovinu půjčuje broker. Propadne-li cena akcie o 10 %, investor přichází o 20 % svých vložených peněz.

Opět příklad s dluhopisy: firmu platící 6 % p.a. asi těžko lze označit za konzervativní investici v tradičním smyslu toho slova. Přesto se i to na našem trhu běžně děje.

Nebo drastičtější příklad: externí zprostředkovatel renomované makléřské firmy doporučil klientovi investici do burzovně obchodovaného fondu akcií těžařů zlata. Problém byl v tom, že fond používal finanční páku, takže denní zisky, ale i ztráty akcií násobil třikrát. Klient tak na investici poměrně rychle vykrvácel. Přitom měl jen velmi mlhavou představu, co vlastně kupuje.

5. My jsme VIP off-shore firma, na nás se regulace nevztahuje

Tu a tam si prodejce standardních finančních produktů potřebuje přivydělat bokem i něčím méně „košer“. Můžete se tak setkat například s investičním životním pojištěním od pojišťovny sídlící někde v zámořském daňovém ráji. Navenek se to tváří jako investice pro světa znalé, ale ve skutečnosti jde spíš o způsob jak inkasovat vysoké počáteční poplatky a schovat se před následnými reklamacemi poté, co si klienti vše spočítají.

6. Všechno zkrachuje, kupte zlato

Popularita zlata vzhledem k poklesu jeho ceny v posledních letech poněkud ochladla, přesto se stále najdou prodejci, kteří vás budou strašit tím, že světová ekonomika se zhroutí, veškeré akcie i fondy se stanou jen bezcennými papírky a zlato bude triumfovat. To je sice například v případě invaze mimozemšťanů nebo třetí světové války možné, ale asi byste na to neměli sázet většinu svého portfolia. Nikde není napsáno, že v případě extrémních situací vám zlato k něčemu bude, proto nezapomínejte na diverzifikaci. Pět tipů, jak investovat peníze a rozložit riziko, čtěte zde.

7. USA zkrachují, investujte v Číně!

Poradci jisté zprostředkovatelské společnosti si z nějakého důvodu, který nejspíš neznají ani oni sami, velmi oblíbili investice do exotických trhů od Číny přes Brazílii až po Afriku. Že prý na nich jde čekat vyšší výnosy (ano, i sliby dvouciferných ročních zisků tu byly). O potenciálu rozvíjejících se trhů se dají vést debaty. Ale opět platí, že byste na ně neměli sázet celou svojí investici. Proč? Firmy samozřejmě nejsou slepé a na nové trhy expandují. Investici do rozvíjejících se trhů si tak kupujete i ve formě akcií obchodovaných na západních burzách. Ty navíc mají mnohem vyšší standardy ochrany akcionářů. Exotické trhy by tedy měly být jen menším zpestřením vašeho portfolia.

