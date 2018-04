Sedm důvodů, proč rostou ceny bytů

Ceny nemovitostí ženou nahoru hlavně dostupné hypotéky. Úroky jdou sice nahoru, ale zatím ne o moc. Díky úvěru si tak vlastní bydlení mohou dovolit i rodiny s průměrnými příjmy. A čím vyšší je poptávka, tím vyšší jsou ceny. Letos dosáhly opravdu vysoko. Ale dostupnost hypoték se radikálně zvýšila už před časem, tak proč je sháňka po vlastním bydlení tak velká až nyní? Letos se přidaly i další příčiny a jejich kombinace vyhnala ceny nemovitostí ještě výš než loni. Jaké důvody to jsou?

1. Hypotéky jsou dostupné

Většina lidí, která si pořizuje vlastní bydlení, si na byt nebo dům půjčí peníze u banky. „Prostřednictvím úvěru nemovitost financují až tři čtvrtiny našich klientů,“ říká Štěpán Gjurič, majitel realitní kanceláře RE/MAX. Jeho zkušenost potvrzují i další realitní společnosti. Kdyby nebyly úvěry dostupné, nebyl by o byty takový zájem.



Přestože úrokové sazby hypoték mírně rostou, díky možnosti rozložit si splátky na 30 i 40 let není pro řadu kupujících problém zaplatit i o něco vyšší cenu. Svoji roli hraje i masivní reklama hypotečních bank, stavebních spořitelen nebo developerů.

2. Lidé mají peníze

Neméně důležitá je také i prosperující ekonomika a s ní souvisící růst kupní síly. Nezaměstnanost je letos nejnižší za posledních devět let a průměrná mzda vzrostla už na 22 152 korun. Kdyby Češi neměli peníze a práci, nebyli by tak ochotní se zadlužovat.

3. Deregulace nájemného je na spadnutí

Deregulace nájemného může fungovat jako další motivace ke koupi bytu. Lidé se obávají, že výše nájemného bude srovnatelná s výší splátky hypotéky, a jsou ochotni se raději zadlužit. Vlastnické bydlení má v Česku tradici, lidé je považují za jistotu a dobrou investici.

4. Husákovy děti se stěhují do většího

Silné ročníky sedmdesátých let se dostávají do věku, kdy zakládají rodiny a pořizují si vlastní byty, případně se zbavují stávajících menších bytů a kupují větší. Zájmu o nemovitosti nahrává i to, že mladí se v současnosti daleko dříve osamostatňují. „Není výjimkou dvacetiletý člověk, který bydlí ve vlastním bytě, byť třeba pořízeném s podporou rodičů. To bylo v minulosti nevídané,“ vysvětluje Markéta Šichtařová ze společnosti Next finance. Ve věku od 20 do 44 let, tedy ve skupině, která si pořizuje první nebo druhé bydlení, jsou téměř 4 miliony lidí.

5. Hrozí vyšší sazba DPH

Obava, že dojde ke zvýšení daně z přidané hodnoty, popohnala zájem o novostavby už v loňském roce, kdy se začalo více mluvit o tom, že k 1. lednu roku 2008 Česku skončí jedná z výjimek Evropské unie a DPH na stavby pro bydlení vzroste z 5 na 19 procent. Tuto situaci nakonec vláda ošetřila zařazením bytů do 90 m2 a domů do 150 m2 do kategorie sociálního bydlení, které zůstanou v nižší sazbě DPH. Zvýšení DPH z 5 na 9 procent, které slibuje reforma veřejných financí, už není tak velkým strašákem a motorem pro růst cen. Cenu novostaveb však ovlivňuje hlavně cena pozemků a stavebních prací, obojí letos zdražilo.

6. Růst cen nemovitostí podporuje poptávku

Paradoxně růst cen nemovitostí živí sám sebe. Lidé mají strach, že když nemovitost nekoupí právě teď, za rok bude ještě dražší, a tak s nákupem spěchají.

7. Ceny v Česku jsou oproti Unii nízké

Nemovitosti ve vyspělých zemích jsou dražší, a to láká spekulanty, kteří předpokládají, že se jim zhodnotí investice vložená do zatím levných bytů v Česku. To se týká spíš velkých měst, v regionech lidé kupují byty hlavně na bydlení.