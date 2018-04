Sedm kroků k úspěšnému získání úvěru na bydlení

Jaké potřebujete doklady k vyřízení hypotéky Doložení příjmů a výdajů

* Zaměstnanci zajdou do mzdové účtárny a nechají si potvrdit příjmy na formuláři banky, kde si budou brát hypotéku.

* Výpisy z účtu (za tři měsíce), kam chodí výplata. Banka si může zkontrolovat, zda na účet chodí částka, kterou máte na potvrzení od zaměstnavatele.

* Podnikatelé musí k žádosti o hypotéku předložit daňová přiznání za poslední rok či dva.

* Kopie všech úvěrových leasingových nebo pojistných smluv. Doklady ke kupované nemovitosti

* Nabývací titul k nemovitosti od prodávajícího.

* Kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní.

* Výpis z listu vlastnictví a snímek z katastrální mapy.

Informace hledejte na www.katastralniurad.cz. Budete potřebovat originál orazítkovaný katastrálním úřadem. Výpis pořídíte i na Czech Pointu. Když hypotéku vyřizujete přes makléře, na katastr zajde on. Odhad nemovitosti

Každá banka má jiné požadavky, někde dostanete seznam smluvních odhadců a odhad s ním vyřídíte sami, jinde zadáte požadavek a zajistíte přístup k nemovitosti. Počítejte s tím, že neplatí, že kupní cena se vždy rovná ceně odhadní. Máte-li makléře, o odhad se vám postará on. Cena znaleckého posudku se pohybuje od 3,5 do 6 tisíc korun, záleží, zda jde o byt, či dům. U novostaveb většinou zajišťuje odhad developer, klienti ho proto nemusí platit.