Sedm rad, jak efektivně a rychle číst

1. Pojímejte každý text jako úžasně zajímavý. U přirozeně zajímavých textů to jde samo. Horší je to u textů nepříjemných a nudných, U nich by měl každý zvážit, zda výhody jeho přečtení (nové informace) převáží nad výhodami jeho vypuštění (věnovaný čas a nervy). A pokud tomu tak není, je lepší se do takového textu nepouštět.2. Před čtením je vhodné zmobilizovat v mysli předchozí znalosti o tématu četby. Kdo se připraví, ten nemusí v textu s překvapením zjišťovat, o čem to je, ale v pohodě a rychle poznává, že "svět je stále stejný".3. Snažte se vytvořit si pro četbu co nejklidnější podmínky.4. Zvykněte si číst tiše a bez ukazovátka. Neslyšné pohybování rtů nebo i ukazování rukou či tužkou v textu se hodí pro rychlostudium u rychločtení zdržuje.5. Ptejte se na smysl textu a jeho přínos pro vás a podle toho s textem pracujte. Znakem školeného rychločtenáře není zhltnout více řádků, ale naopak pečlivě vybírat, více textů po prvotní obhlídce vědomě odmítat.6. Vycvičte si široké zrakové rozpětí (periferní vidění). Oči se nám pak na každém řádku zastavují méněkrát, mozek vnímá obsah po větších a smysluplnějších celcích. Po skupinách slov místo po jednotlivých slovech. Právě to je jediný možný způsob zrychlování čtení, při němž nedochází k povrchnosti četby, ale naopak k větší myšlenkové hloubce.7. Když vám nějaká informace unikne, nevracejte se zpět, ale pokuste se ji domyslet z dalšího textu. Na osmdesát procent se tam v jiné souvislosti objeví znovu.Jak přijmout kritiku? Jak vyjít se spolupracovníky či jak se vyrovnat se stresem? Odpovědi na tyto otázky najdete v seriálu 100 rad, jak být úspěšnější v práci. Připravujeme ho s docentkou Evou Bedrnovou z pražské VŠE a Davidem Gruberem, autorem knih s touto tematikou.Řešení vidím ve dvou rovinách. Za prvé musí každá zpráva rozsáhlejší než dvě strany obsahovat přehledné summary. A za druhé se musí dobrý manažer obklopit lidmi, kterým důvěřuje a dá jim pravomoci na rozhodování. Pak se zabývá jen opravdu klíčovými záležitostmi a má prostor se jim věnovat.