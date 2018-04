Sedm rad, jak efektivně a rychle číst

Číst umí skoro každý, ale efektivně a rychle zdaleka ne. Jak si poradit s mnohastránkovými materiály a ještě si zapamatovat to podstatné? Pojímejte každý text jako úžasně zajímavý. U přirozeně zajímavých textů to jde samo. Horší je to u textů nepříjemných a nudných, U nich by měl každý zvážit, zda výhody jeho přečtení (nové informace) převáží nad výhodami jeho vypuštění (věnovaný čas a nervy). A pokud tomu tak není, je lepší se do takového textu nepouštět.