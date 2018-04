Sedm rad, jak na kapesné

1. Domluvte si systém společně s dětmi

Pravidelné kapesné by měly děti dostávat přibližně od šesti let, je to věk, kdy už umějí počítat a jsou schopné pochopit jeho princip. Čím dříve se naučí znát hodnotu peněz, tím snadnější to budou mít v dospělosti. Sedněte si v klidu a vysvětlete dítěti "svůj" systém kapesného. Jakým způsobem mu budete peníze vyplácet i za co je může utratit. Poslechněte si i jeho názor, neurčujte a diskutujte. Třeba už má o výši kapesného určitou představu od svých kamarádů.

Tip: Řekněte mu dopředu, že třeba na jedno kino měsíčně přispějete zvlášť, na ostatní zábavu si musí vystačit s kapesným. Když si pravidla určíte hned na začátku, bude jednodušší se jimi řídit. To platí pro rodiče i děti.

Jaká je rozumná částka? Mladším dětem desetikoruny, starším už stovky (viz box). Kromě věku však záleží i na tom, co všechno si dítě z kapesného může či musí pořídit. "Mladším školákům by mělo kapesné uhradit jen pamlsky, pití a třeba drobné hračky. Stačit by měla dvacetikoruna každý týden," říká psycholožka Blanka Medlínová.

Starší děti by si už z kapesného měly ušetřit na drobné dárky. "Pokud dětem platíte navíc mobil, dopravu, školní pomůcky, kino, obědy a dáváte pravidelně svačiny, měly by si vystačit ve starším školním věku s pětistovkou měsíčně, středoškolákům bych dopřála maximálně o tři sta korun měsíčně víc," doplňuje psycholožka.

Tip: Jednou ročně proveďte spolu s potomkem vyúčtování a třeba o narozeninách či nástupu do vyšší třídy určete novou výši kapesného na příští rok. Poraďte se třeba i s rodiči jeho kamarádů.

3. Ať si samo platí třeba telefon

Se staršími dětmi se domluvte, jaké výdaje si bude hradit samo. Třeba účet za telefon nebo školní obědy. Vezměte si papír a tužku a spočítejte, kolik vás to běžně měsíčně stojí. O tuhle částku pak navyšte kapesné.

Tip: Případně můžete kapesné rozdělit na dvě části, například 400 korun měsíčně na zábavu, pamlsky, šetření a 200 korun na mobil

4. Nedávejte peníze navíc bez důvodu

Když dítě kapesné předčasně utratí a žadoní o další peníze, nepodlehněte a nechte ho v tom vykoupat. Jinak se hospodařit nenaučí a kapesné pak ztrácí smysl. Když se to stane poprvé, můžete udělat výjimku, ale hned si s dítětem sedněte a pomozte mu částku lépe rozdělit, aby se mu to už příště nestalo. Pokud má dítě pocit, že mu dáváte málo a není s tím schopné vyjít, promluvte si o tom a zvažte případné navýšení. Už od střední školy si mohou děti přivydělávat brigádami a své finanční prostředky si tak rozmnožit.

Tip: Když vidíte, že si potomek šetří třeba na vysněné lego, počítačovou hru či lepší kytaru a kapesné mu nestačí, domluvte se s ním na kompromisu. Například, že když našetří polovinu, druhou mu doplatíte.

5. Nechte dítě rozhodovat

Předem se dohodněte, na co dítě kapesné bude mít, a pak už ho nekontrolujte. Nechte na něm, zda si koupí pro vás naprostou zbytečnost, ale pro něj cenný kousek. Větší nákupy s ním konzultujte. Kontrola je na místě, když si budete myslet, že dítě za kapesné kupuje třeba cigarety. Řešit byste však měli problém, že vůbec kouří, tím, že mu přestanete vyplácet kapesné, nic nezmůžete. Nedávejte mu ale nic navíc (třeba na lístky na koncert, na mikinu...).

Tip: Pozor u starších dětí, které si samy platí například mobil nebo tramvajenku. Když sedmnáctileté dítě nebude platit účty či pokuty, exekutor přijde na vás.

Jaké dávat dětem kapesné Věkové kategorie Výplata 5 až 6 let 5-10 korun/týden První třída 10-20 korun/týden Druhá třída 20-30 korun/týden Třetí třída 30-40 korun/týden Čtvrtá třída 40-50 korun/týden Pátá třída 50-60 korun/týden Druhý stupeň 300-500 korun/měsíc Středoškolák 500-800 korun/měsíc Vysokoškolák 1 000-1 500 korun/měsíc Poznámka: Uvažujeme s částkou jen na osobní potřeby dítěte, neplatí si z toho dopravu, mobil a podobně.

6. Ze začátku plaťte týdně, náctiletým měsíčně

Přibližně do páté třídy je lepší dávat dětem peníze častěji, ideální je výplata jednou týdně v jeden pevně stanovený den, například v neděli večer. "Dítě se tak naučí vydržet s obnosem více než jeden den, měsíční výplata by pro něj byla příliš vzdálená," uvádí psycholožka. Od druhého stupně základní školy či nástupu na víceleté gymnázium už děti "ustojí" výplatu jednou za měsíc.

Tip: Přibližně v 15 letech je dobré zavést potomkovi účet v bance. Mladí se naučí jednat s bankou, platit kartou a číst ve výpisu, rodičům odpadne každotýdenní lovení hotovosti z peněženky, nastaví jen trvalý příkaz. Kontokorent, tedy možnost čerpat peníze do minusu, sice středoškolákům banky umožňují, odborníci se však přiklánějí k názoru zatím nepovolit.

7. Nepoužívejte kapesné jako způsob trestu

Pokud se dohodnete na určité částce, vyplácejte ji pravidelně bez ohledu na to, jak se dítě chová, jak se učí a zda vám pomáhá v domácnosti.

Tip: Kapesné by nemělo být podmíněno tím, že dítě nepřinese poznámku nebo vyvenčí psa.