Sedm rad, jak nenaletět při investování do akcií

První kontakt s cílem přesvědčit vás do investování jde nejčastěji přes telefon. Ozve se vám zástupce obchodníka s cennými papíry či investičního zprostředkovatele, snaží se navázat konverzaci, a když se mu to daří, začne směrovat dotazy směrem k akciím. Jestliže nemáte zájem, jasně mu to sdělte. Pokud vás bude kontaktovat opakovaně, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten může firmu pokutovat. Není výjimkou, že jste bombardováni jednou společností s nabídkou dokola, protože telefonní "seznamy" potenciálních klientů kolují firmou a fluktuace na "lovících" pozicích je vysoká.

Pozor při uzavírání smlouvy, kterou doprovází také vyplnění takzvaného investičního dotazníku. "Když dotazník nevyplníte, jak vám řeknu, nebudete moci pořádně investovat nebo nebudete moci tolik vydělávat." To je časté přesvědčování, kterým se vás budou makléři snažit dostat mezi zkušené investory. Jen tak vám totiž budou moci později servírovat rizikové obchody, z nichž mohou inkasovat největší poplatky. A zároveň budou kryti před vašimi pozdějšími stížnostmi. Proto vyplňte dotazník jen podle sebe, ať vám budou říkat cokoli.

K získání důvěry vás potřebuje makléř ohromit svými znalostmi. Většinou používá jednoduché porovnání všech základních investic, jako jsou akcie, nemovitosti, fondy, měny, komodity, termínové vklady a podobně. V konečném důsledku vám sdělí, že akcie jsou nejlepší, ale aktuálně se na trhu nevyskytuje žádná vhodná příležitost k nákupu. Tím vaši důvěru ještě povzbuzuje.

Jde o to vás přinutit k co nejvíce prodejů a nákupů. Celá akce probíhá úderným telefonátem, kdy se pracovníci v místnosti vzájemně překřikují, aby vzbudili dojem, že daná akcie je "téměř vyprodaná", a tlačí vás k okamžitému uzavření smluv, aniž zmiňují velmi podstatné věci, jako jsou rizika celé operace či poplatky. V krátkém čase vás zasypou argumenty či příklady ze života. Pokud si nejste jisti, chtějte v takovém případě analýzu obchodníka a upozorněte pracovníka, že si chcete jeho doporučení nahrát.

Buďte připraveni na to, že vám makléř bude doporučovat co nejvíce obchodovat, protože jen tak jeho firma může získat poplatky, z nichž převážně žije. Pokud se tedy o svou investici nechcete starat nebo na to nemáte čas, najděte si jiný způsob investování do akcií. Například přes různé podílové fondy nebo vložení peněz přímo do správy obchodníka. V případě větších částek je ojediněle možné si domluvit i to, že si firma bude brát poplatky jen z dosaženého zisku. Tuzemská legislativa tomu však nenahrává. Pokud tedy máte vlastní investiční strategii, nenechte se zviklat do jejího porušování častým obchodováním.

Nevzdávejte se sledování četnosti obchodů. Četnost by se neměla zvyšovat pravidelně koncem měsíce a výši poplatků si srovnávejte s vaším ziskem z jednotlivých transakcí. Žádná transakce nesmí proběhnout bez vašeho souhlasu, ať už písemného či telefonického na nahrávanou linku. Po zadání pokynu je obchodník povinen ho umístit na trh, což si pravidelně ověřujte. Nikdy také nezačněte obchodovat, pokud nevidíte na svůj majetkový účet. Nikdy neobchodujte pod nátlakem, všechny investice dopředu řádně rozeberte.

Dejte si pozor na rady makléřů po telefonu, který není monitorován. Za ně firma nebere žádnou odpovědnost, přitom jsou to právě ony, které nejčastěji stojí na počátku vašich obchodů. Trik je v tom, že zatímco nenahrané doporučení vlastně neexistuje, váš příkaz k prodeji či nákupu už je nahráván a firma může později tvrdit, že jste tak učinili zcela ze své vůle. Když už se dostanete do stavu, že se váš účet nachází hluboko ve ztrátě a máte pocit, že je to kvůli radám firmy, začněte reklamační řízení. Před jeho ukončením raději nevypovídejte vaši smlouvu. Můžete mít potom horší přístup k případným důkazům.